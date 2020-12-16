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6 saatlik beyin ameliyatında piyano resitali
6 saatlik beyin ameliyatında piyano resitali
Hindistan'da 9 yaşındaki Somya adlı çocuk, 6 saat süren beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 16 Aralık 2020 - 15:15

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Gwailor kentinde yaşayan Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için ameliyat oldu.

Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya’dan hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya, “En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum” dedi. Somya’nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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