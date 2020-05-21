6 yaşındaki Cemre, tavşanına kavuştu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 6 yaşındaki Cemre Basatemur’un CİMER’den bayram hediyesi olarak talep ettiği tavşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yerine getirildi. Minik Cemre, hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek tavşanına ‘Boncuk’ ismini verdi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evden çıkamayan Manisa Şehzadeler ilçesindeki 6 yaşındaki Cemre Basatemur'un tavşan hayali gerçeğe dönüştü.

CİMER'DEN TAVŞAN TALEBİNDE BULUNDU

Virüs sebebiyle sokağa çıkamayan bir çocuğun papağan talebinin yerine getirildiği haberini okuyan 6 yaşındaki Cemre Basatemur, annesi Sevim Aktugan yardımı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne(CİMER) bayram hediyesi olarak tavşan talebinde bulundu. Başvurusunda, “6 yaşındayım, şu an benim dediklerimi annem yazıyor. Yavru bir tavşan istiyorum, sarı renk istiyorum ama rengi fark etmez'' ifadelerini kullanan minik Cemre'nin çağrısına Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü cevap verdi. Minik Cemre'yi annesiyle yaşadığı evde ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Ramazan Bayramı öncesi tavşan hediyesini verdi.

MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Uzun süredir kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinden büyük sevinç duyan minik Cemre'nin tavşanı teslim alırken yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. Minik tavşanına ‘Boncuk' ismini verdiğini ifade eden Cemre, “hayalimin gerçeğe dönüşmesinden dolayı çok mutluyum. Bana bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ederim. İsmini boncuk koyduğum tavşana çok iyi bakacağım'' dedi.

Cemre'nin annesi Sevim Aktugan, CİMER'e başvurmalarına rağmen tavşanı hiç beklemediğini dile getirdi. Aktugan konuşmasında, “Kızımın çok ısrarı üzerine CİMER'e başvuruda bulunduk. Ancak böyle bir talebimizin yerine getirileceğine inanmıyorduk. Tarım ve Orman İl Müdürümüzü kapıda görünce çok şaşırdık. Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TEBESSÜM ETMEMİZİ SAĞLADI

Minik Cemre'ye tavşanı teslim eden Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ise, Türkiye'nin pandemi dönemini yaşadığı bu günlerde bir çocuğun mutlu olmasının kendilerinde büyük tebessüm yarattığını ifade etti. İl Müdürü Öztürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Corana virüsü günlerinde hakikaten bizi tebessüm ettiren bir husus oldu. Müdürlük olarak Cemre'nin bu talebini Ramazan Bayramı öncesi yerine getirerek kendisine hediye etmek istedik. Onun bu mutluluğu bize pandemi döneminde büyük moral ve tebessüm oldu. Hayvan sevgisi bu yaştaki çocuklarımızda görmek bizleri mutlu etti.