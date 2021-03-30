6 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Emekli Şefik Şahan Gürcü, çeşitli hastalıklar nedeniyle 6 yıl önce yürüme yetisini kaybetti. Eşi vefat eden ve kızı Zeliha ile girişi 1 metre yükseklikte olduğu için merdivenle çıkılan kendilerine ait müstakil evde yaşayan Gürcü, yürüyemediği için evden dışarı çıkamadı. Hastalandığı zamanlarda komşuları tarafından battaniyeye konularak taşınan Gürcü, çocuklarının evden taşınma yönündeki teklifini de geri çevirdi. Yaşadığı evde, 1991 yılında vefat eden eşi ile hatıraları olduğunu belirten Gürcü, 6 yıl boyunca sokağa hasret kaldı.

Kızı Zeliha Gürcü, Belediye Başkanı Fatma Şahin’e babasının durumunu anlattı. Belediye ekipleri, evin girişinden dışarı özel asansör yaptı. Asansörün yapılması ile Şefik Şahan Gürcü, tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkabildi.

“MUTLULUKTAN AĞLADIM”

Şefik Şahan Gürcü, “Asansör yapıldıktan sonra dünyalar benim oldu. Bahçeye ve dışarıya ilk çıktığımda mutluluktan ağladım. 6 senedir evden dışarı çıkamıyordum. Evimin bahçesinde artık istediğim zaman çıkıyor, çay içiyor, komşularım ile sohbet edebiliyorum” dedi.

“EVE GELENLERE DIŞARIYI SORUYORDU”

Babasının yürüme yeteneğini kaybetmesiyle 6 yıldır eve hapsolduğunu anlatan Zeliha Gürcü, “Babam yıllardır evimizin bahçesine inemiyordu. Asansör yapıldığı gün bahçeye indi ve oturdu. Babam asansör yaptırılmadan önce eve gelenlere dışarıyı, çarşıyı ve havanın nasıl olduğunu soruyordu. Dışarı çıkamadığı için evde adeta hapis hayatı yaşayan babam 6 sene sonra özgürlüğüne kavuştu” diye konuştu. (DHA)