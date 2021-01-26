6 yılda 23 bin parça kullanarak yaptı… Değeri dudak uçuklattı!

Şeker Fabrikası’ndan emekli olan iki çocuk babası Orhan Elagöz, 10 yıl önce Alipaşa Mahallesin’deki evinin alt katında oluşturduğu atölyede hobi amaçlı maket yapmaya başladı. Elagöz, 6 yıl önce de çocukluğundan bu yana hayranı olduğu 1907 yılında inşa edilen Hükümet Konağı’nın maketini yapmak için kolları sıvadı. Binanın farklı açılarından fotoğraflarını çeken Elagöz, maketinde çini süslemesi, kiremit, metal aksam gibi farklı malzemeler kullandı.

“GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR”

Makette 23 bin 457 parça kullandığını söyleyen Orhan Elagöz, “Kütahya’nın bazı eski konaklarından ilham alarak onlara benzer şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonra fayton gibi çocukluğumuzun nostaljik araçlarını yaptım. Tarihi Hükümet Konağı’nın da mutlaka yapılması gerektiğini düşündüm. Çünkü ortaokula giderken, mutlaka içinden veya yanından geçerek okula giderdik. Hayranıydım bu binanın. Kaç defa rüyalarıma girdi. Sonra maketini yapmaya karar verdim. Birebir olması için belli bir ölçekte yapılabileceğini düşündüm ve yapmaya başladım. Çinileri, kiremitleri olsun hepsi birebir gerçek malzemelerden, metalleri pirinç, çinko. Avizelerini yine kendim yaptım. Sonra detaylandırdık bu işi. Gören arkadaşlarım çok güzel olduğunu söyledi. Bu da beni memnun etti” dedi.

“BU ESER BANA ZAMANI UNUTTURDU”

Şu anda adliye olarak kullanılan tarihi binanın maketini yapmak için çok emek verdiğini ifade eden Elagöz, “Hazırlık aşamasından renklendirmesine kadar uzun bir zaman harcadım. 6 yılımı aldı ama bir şeyler yaptığıma inanıyorum. Maketin bittiğini söylediğimde arkadaşlar gelip bakıyor. Telefonlarla çekimlerini yapıyorlar. ‘Bunu ne yapacaksın? Çok güzel olmuş. Ne kadar değer biçiyorsun?’ diye soruyorlar. 1 milyon lira değer biçiyorum. Benim için paha biçilmez bir eser ve değerini bulmasını istiyorum. Çünkü bazen çok erken saatlerde gelip, gecelere kadar çalıştığım zamanlar oldu. Kafama bir şey takılıyor, gidip hemen nasıl yaparım? diye çalıştım. Günler, aylar ve yıllar böyle geçti” diye konuştu.

“SABIRLA DEĞİL, AŞKLA YAPTI”

Alipaşa Mahallesi Muhtarı Salih Zeki Arı ise “Ustamla yıllardan beri arkadaşız. Zaten sanata merakı var. 11 yıl önce hobi olarak başladığı bu işte noktayı koydu diyemiyorum, çünkü daha nice eserler de yapacak. 1907’de yapılan Fuat Paşa’nın şehre kazandırdığı Hükümet Konağı’nın aynısını yaptı. Bunu sabırla değil, aşkla yaptı” ifadeleriin kullandı. (DHA)