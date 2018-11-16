6 yılda 3762 torba çöp topladılar

Muğla’nın Ortaca İlçesinde Caretta Carettaları ve İztuzu Sahili ile dünyaca ünlü Dalyan Mahallesinde yaşayan, kendilerine “River Bums-Kanal Serserileri” adını veren 11 kişilik yerleşik yabancılar 6 yıldır sürdürdükleri çöp toplama kampanyasında şimdiye kadar 3 bin 762 büyük torba çöp topladılar.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Cennetten bir köşe olarak bilinen, dünyaca ünlü Dalyan Kanalı'ndaki kirliliğin önüne geçmek için Hollandalı emekli İngilizce öğretmeni Maria Jonker ve eşi Co Jonker ile üç arkadaşı 15 Kasım 2012 tarihinde temizlik çalışmaları başlattı. 6 yıl önce başlatılan temizlik çalışmaları genellikle her hafta Perşembe günleri gerçekleştiriliyor. Kendilerine 'River Bums-Kanal Serserileri' adını veren 11 kişilik grup, bölgedeki bir turizm firması ve bir çöp poşeti markası sponsorluğunda kanalda temizlik çalışmaları gün boyu sürüyor.

Temizlik çalışmalarını gören bazı köylüler de çalışmalara destek veriyor. Kampanyanın 6'ncı yıldönümünde 21 torba dolusu çöp, tekneyle kıyıya taşındı. Maria Jonker, “O zamandan beri her hafta bunu yapmaya devam ettik. Ekibimiz giderek büyüdü ve şu an 5 farklı uyruktan yaklaşık 40 gönüllümüz var. 6 yıl zarfında 3 bin 762 çuval çöp topladık. Bugün 6. yıldönümümüzü kutluyoruz” dedi.

“SAZLIKLARDA ZORLANIYORUZ”

Jonker sözlerine şöyle devam etti: Genelde sazlıklar arasında çok miktarda birikmiş atık oluyor. Buraları temizlemek çok zor. Plastik kasalar, sandalye, çok sayıda cam ve pet şişe, olta kalıntıları, naylon poşetler ve daha aklınıza gelebilecek her türlü atık topluyoruz. Çok kişi bunun önemini anlamıyor. Yerde naylon poşet ya da daha başka atık gördüğünde onu almadan geçip gidiyor. Sentetik şeylerin ne kadar tehlikeli olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Burası bir turizm beldesi ve insanlar burada doğa, çevre ve yaban hayatından para kazanıyor ama temizlik konusuna eğilmiyor. Facebook sayfamızdan Türkçe ve İngilizce sürekli yayın yapıyoruz. Doğa ve çevre bilgisini paylaşıyoruz. Ancak, bu yeterli olmuyor. Çevre dostu turizm istiyoruz.