60 yaşında okuma yazma hayalini gerçekleştirdi

Niğde'de yaşayan 60 yaşındaki Yüksel Bayram, kız çocuklarının okumaması gerektiği gerekçesiyle okula gönderilmedi. Bayram, gittiği kurs ile okuma yazma öğrenerek hayallerini gerçekleştirdi.

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Yaklaşık bir aydır kursa devam eden Yüksel Bayram, kısa sürede heceleyerek okumayı öğrendi.

Bayram, “Torunlarım okuma yazma bilmediğimi öğrenince çok üzüldüler. Ben de utandım ve kursa başladım. Artık harfleri öğrendim, heceleyerek okuyorum. Çok mutluyum. Okumanın yaşı yok” dedi.

Bayram’ın yanı sıra kursa katılan 62 yaşındaki Murat Sarıkaya da okuma yazma bilmediği için zorluk çektiğini anlattı. Sarıkaya, “En çok da adres sorduğumda ‘Okuman yazman yok mu?’ dediklerinde çok rahatsız oluyordum. Artık kendi işimi kendim halledebiliyorum” diye konuştu. (AA)