60 yıl sonra kılıç balığı Boğaz’da

İstanbul Sarıyer'de lüfer avlamak için boğaza açılan Şaban Şengül ve arkadaşları, ağlarına takılan kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Şengül, İstanbul Boğazı'nda 60 yıl önce kılıç balığı tutulduğunu, kendilerinin hiç görmediğini belirtti.

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Sarıyer’de balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce lüfer avlamak için teknesi ile denize açıldı. Büyükdere açıklarında ağlarını seren Şengül ve arkadaşları, ağları toplamaya başladıklarında ağlara takılmış kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Büyük sevinç yaşayan balıkçılar tekneye alınan kılıç balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şaban Şengül, “Biz lüfer avcılığı yapıyorduk aslında, yani kılıç balığının peşinde değiliz. Büyükdere’de balık ararken ağı sardık baktık lüferin içinde kılıç balığı çıktı. Biz de şaşırdık. Bu zamana kadar hiç görmedik. Kılıç balığını Boğaz’da Karadeniz’de tutulduğunu hiç hatırlamıyorum. Tesadüf yani nasıl geldiyse. 60 sene önce oluyormuş buralarda Karadeniz’de kılıç balığı ama biz hiç görmemiştik. Onu yakaladık, aynı nilüfer balığıyla beraber arabaya koyduk, gönderdik. Bugün kimin midesinde bilmiyorum tabi o satıldı.” Kılıç balığı yakalandığı sırada teknede olan balıkçılardan Veli Bahar ise, “Kılıç balığı avı tararken, biz buna tava deriz, boca avında geldi kılıç balığı. Onu oradan sapan ile beraber güverteye aldık” şeklinde konuştu. (DHA)