60 yıllık evliliğe nikah tazeleme

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Şişko ile 79 yaşındaki eşi Mübeccel Gramada Şişko ile 60 yıllık evliliklerini Marmaris'te kıydıkları nikah ile yeniledi. 1959 yılının Nisan ayında evlenen çiftin iki kızı ve bir torunu var.

1959 yılında evlenerek 1977 yılına kadar Bulgaristan'ın Filibe şehrinde yaşayan çift, aniden aldıkları bir karar ile çocuklarını da alarak İstanbul'a taşındı. Bir konfeksiyon fabrikasında çalışan Mübeccel hanım ile bir yol yapım şirketinde 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Mehmet Şişko İstanbul'daki 30 yıllık yaşamın ardından emekli olarak 2007 yılında Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesine taşındıklarını belirten Mehmet Şişko, uzun evliliğin sırrının karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu belirterek “Kendimi hala 19 yaşında görüyorum eşim de benim için öyle ama o yaşlandığını söylüyor” diyerek te konukları güldürdü.

MERDANE HEDİYE EDİLDİ

Nikah tazeleme esnasında Mübeccel Şişko'ya merdane hediye edildi. Peşinden gerçekleştirilen sürpriz bir partiyle de günün kutlaması yapılırken nikah tazeleme törenine çiftin kızları, torun ve akrabaları da katıldı.