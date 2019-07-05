61 yaşındaki Melanie Griffith’in düzgün fiziği dikkat çekti

Ünlü oyuncu Melanie Griffith, İspanya’daki Formentera Adası’nda tatilde. Arkadaşlarıyla yat turuna çıkan yıldız isim, bol bol denize girdi, tatilin tadını çıkardı.

Oyuncunun bikinili hali ise görenleri şaşırttı. 61 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Griffith, paparazziler tarafından görüntülendiğini fark ettiğinde bile, meslektaşları gibi kendini gizlemek yerine el sallayarak poz verdi.

Fiziğiyle kendine duyduğu güveni yansıtan Griffith, Alfred Hitchcock’un Kuşlar (Birds) filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Tippi Hedren ile eski bir çocuk yıldız olan Peter Griffith’in kızı. Aynı zamanda Dakota Johnson’ın da annesi…

