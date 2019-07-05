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61 yaşındaki Melanie Griffith’in düzgün fiziği dikkat çekti
61 yaşındaki Melanie Griffith’in düzgün fiziği dikkat çekti
Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Melanie Griffith, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde fit vücuduyla dikkat çekti. Bikiniyle görüntülenen oyuncu adeta yıllara meydan okuyor...
Yaşam 5 Temmuz 2019 - 15:48

Ünlü oyuncu Melanie Griffith, İspanya’daki Formentera Adası’nda tatilde. Arkadaşlarıyla yat turuna çıkan yıldız isim, bol bol denize girdi, tatilin tadını çıkardı.
Oyuncunun bikinili hali ise görenleri şaşırttı. 61 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Griffith, paparazziler tarafından görüntülendiğini fark ettiğinde bile, meslektaşları gibi kendini gizlemek yerine el sallayarak poz verdi.
Fiziğiyle kendine duyduğu güveni yansıtan Griffith, Alfred Hitchcock’un Kuşlar (Birds) filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Tippi Hedren ile eski bir çocuk yıldız olan Peter Griffith’in kızı. Aynı zamanda Dakota Johnson’ın da annesi…

Son güncelleme: 15:51 - 05.07.2019
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