61 yıldır turistlerin anılarını biriktiriyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde lokanta işleten Hasan Cengiz (77), Assos Antik Kenti ile Athena Tapınağı'nı gezen turistlerin yaşadıklarını yazmaları için anı defteri açtı. Assos bölgesini gezerken Hasan Cengiz'in işletmesinde yemek yiyen turistlerin yazdığı anılar, 35 defterde toplandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Behram köyünde 1960 yılından bu yana esnaflık yapan Hasan Cengiz, Athena Tapınağı ve Assos Antik Kentini gezmeye gelip lokantasına uğrayan yerli ve yabancı turistlerin anılarını defterlerde biriktirmeye başladı.

Turistler anı defterine Ayvacık ve Behram köyü ile ilgili olumlu düşüncelerini aktarırken, bazıları ise fotoğraflarını, saç tellerini, öğrenci kartlarını, tarih, isim ve soy isimle anılarını bıraktı.

Hasan Cengiz, 61 yıllık esnaflık döneminde yerli ve yabancı turistlerin anılarından 35 defter oluşturdu.

“GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRIYORLAR”

Anı defterlerini sakladığını ifade eden Hasan Cengiz, “61 yıl önce tapınak yanında yaptığım çardak ile esnaflığa başladım. 5 yıl orada kaldıktan sonra köyün içinde bugünkü esnaflığımı devam ettiriyorum. Buraya gelen turistlere hizmet ederken, onların çektikleri fotoğrafları da anı defterinde yazdıkları anılarıyla birleştirdim. 61 yıldır bu anı defterlerini tutuyorum. O zamanlar da çok yabancı geliyordu ama 20 senedir ise artık çok turist gelmiyor. Yemek yemeye, içecek içmeye gelen yerli ve yabancı turistler yıllar sonra bu defterlere baktıklarında anılarını buluyor. Yazdıkları anılarını okuduklarında duygulanıyorlar. Hatta kızının, akrabasının anılarını görenler çok şaşırıyor” dedi.

“35 ANI DEFTERİMİZ VAR”

Hasan Cengiz’in oğlu Ahmet Cengiz ise, “Yerli ve yabancı turistler Assos’a geldiklerinde, fotoğraflarını o zamanki dönemde öğrenci kartlarını yapıştırıp, anılarını bu deftere yazmışlar. Bu anı defterine kimisi saçını, fotoğrafını, öğrenci kartını, adreslerini bırakmışlar. İkinci kez geldiklerinde ise bu defterde, 10 sene, 20 sene ve 30 sene sonra anılarını bulup, o günleri hatırlıyorlar. Şu anda 35 tane anı defterimiz var. Son yıllarda yabancı turist çok fazla gelmiyor” diye konuştu.

“KAYBETTİĞİ OĞLUNUN RESMİNİ GÖRDÜ”

İlginç anıların da olduğunu kaydeden Ahmet Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir turist kafilesi Assos’u gezmeye geldi. Yaşlı bir kadın turist lokantamıza oturdu. Ben ona vakit geçsin diye anı defterlerimizi verdim. Defterleri incelerken bir anı defterinde oğlunun resmini ve yazısını gördü. Ağlamaya başladı. Rehber geldiğinde neden ağladığını öğrendiğimizde ise oğlu trafik kazasında ölmüş. Burada kazada ölen oğlunun fotoğrafını ve anı yazısını görünce çok duygulandı..”

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI DA DEFTERDE

Ahmet Cengiz, Almanların ünlü futbolcusu Dietmar Hamann’ın çocukluk fotoğrafının da babası tarafından anı defterine bir notla yapıştırıldığını sözlerine ekledi. (DHA)