61 yıllık terzi ‘yılın ahisi’ seçildi

Edirne'de 1962 yılında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 61 yıldır sürdüren Erdoğan Bulut, 'yılın ahisi' ödülüne layık görüldü

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73 yaşındaki Erdoğan Bulut, 1962 yılında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 61 yıldır sürdürüyor.

Bulut, ilkokulu bitirdikten sonra babasının tavsiyesiyle ustasının yanında çalışmaya başladı. Askerlik dönüşü de annesinin aldığı dikiş makinesiyle dükkanını açtı.

Edirne’nin en eski terzilerinden olan Bulut, 29 yıl Edirne Terziler Odası Başkanlığını da yaptı.



Mesleğine olan aşkıyla tanınan Bulut, ‘yılın ahisi’ ödülüne layık görülmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bulut, “Yılın Ahisi seçilmem sürpriz oldu. Hiç aklımdan geçmeyen bir şeydi ama esnaf teşkilatı ve Ticaret Müdürlüğümüz beni uygun görmüş. Başarılı bir terzi olmak için yaptığın işi hep zamanında bitireceksin, müşteriyi üzmeyeceksin ve hakkın neyse o parayı alacaksın. Sağlığım el verdiği müddetçe bırakmaya hiç niyetim yok” dedi.

Bulut, mesleğe dair de şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda terziler çok iş yapıyordu ve kazanç iyiydi. Sabahlara kadar çalışıyorduk, yine de yetiştiremiyorduk. 1970’li yıllarda Edirne’de birçok tekstil fabrikası açıldı, hareketlilik oldu. Cumartesi günleri işi teslim edene kadar çok yoruluyorduk. Kumaş tedarikçiliğine başladık, takım elbise dikiyorduk. İşlerimiz çok iyiydi o zamanlar.”

“Mesleğimi çok seviyorum. Sabah erkenden açtığım dükkanda akşama kadar çalışarak müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için çaba sarf ediyorum. İlerleyen yaşına rağmen terziliğe devam ediyorum.”

Bulut, mesleğinden kazancıyla iki kızını okutup evlendirdiğini de sözlerine ekledi.