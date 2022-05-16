62 yaşında hukuk fakültesini bitirdi

Erzurum'da öğretmenlikten emekli olduktan sonra çıkarılan aftan yararlanarak sınava giren ve hukuk fakültesini kazanan Harun Kazan, hayalindeki bölümden 62 yaşında mezun oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğan Harun Kazan, liseden mezun olduktan sonra hayalindeki hukuk fakültesi memleketi Erzurum’da olmadığı için Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni tercih ederek sınıf öğretmenliği okudu. Okuldan mezun olduktan sonra 29 yıl sınıf öğretmenliği yapan 62 yaşındaki Harun Kazan, 2012 yılında emekli oldu.

Çıkarılan bir afla üniversite sınavına giren Kazan, 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hayalindeki bölümü kazanan 4 çocuk babası Kazan, 62 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu.



“AVUKATLIK YAPMAK İSTİYORUM”

Harun Kazan, “Öğretmenlik bölümünü bitirdim ama içimdeki hukuk fakültesine olan sevgim bitmedi. Çıkarılan bir aftan yararlanarak hukuk fakültesini kazandım ve bugün de mezun oldum. Bu mutluluğu yaşamak güzel bir şey. Yüksek lisansı da tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istiyorum” dedi.

Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen törende diplomasını alan Kazan ve yakınları da büyük mutluluk yaşadı. (İHA)

İlginizi Çekebilir 82 yaşında üniversiteden mezun oldu