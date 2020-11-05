62 yıllık semer ustası: Mesleğimiz ölüyor, çırak dahi bulamıyoruz

Niğde'de semer üreten Vedat Değeri (71), binek hayvan besleyip kullananlarının sayısı azaldıkça semerciliğin de yok olma noktasına geldiğini belirtip, "Eskiden her evde bir binek hayvan vardı. Şimdi kimse ihtiyaç duymuyor. İşler azaldı ve çırak olmak isteyen de yok, mesleğimiz ölüyor" dedi.

Türk kültüründe varlığı uzun yıllara dayanan, binek hayvanlar için hayati önem taşıyan ‘semercilik’, teknolojinin gelişmesiyle günümüzde etkinliğini yitirdi.

At, katır, eşek gibi yük hayvanlarının sırtına vurulan, ana yapının üzerine ağaç iskelet geçirilerek üretilen, genellikle yük taşımak için, bazen de biniş amaçlı kullanılan bir aparat olan semeri üreten ustalar ise bu durumdan ötürü zanaatlarını yerine getirmekte zorlanıyor.

Niğde’nin Bor ilçesinde 9 yaşında çırak olarak başladığı semercilik mesleğini 62 yıldır sürdüren Vedat Değeri, son yıllarda çırak bulamadığı için tek çalıştığını, işlerinin de neredeyse bitme noktasına geldiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesi ve özellikle köyden kente göçün artmasıyla insanların işlerini araçlarla halletmeye başladığını dile getiren Değeri, binek hayvanın yanı sıra küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısının da azaldığını anlattı.

“5 YIL İÇİNDE YOK OLACAK”

Semerciliğin 5 yıl içinde tamamen yok olabileceğini belirten Değeri, şöyle konuştu:

“Müşteri günden güne azalıyor. Azalınca bu meslekten geçinmek zorlaşıyor. Binek hayvanı olup semer alanlar da eskisi gibi bu hayvanları kullanmıyor. Haliyle semer 10 yılda anca eskiyor.”

“Bir gelen 10 yıl sonra geliyor. Bu değerli bir meslek ve hata kabul etmiyor. Hayvanın üzerine bir ev yapıyoruz. İsterdim ki bu değerli mesleği gençler öğrensin ama artık çırak da yetişmiyor.” (DHA)