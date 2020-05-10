Bursa'da 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti. İhtiyar delikanlılar, maskeleriyle sosyal mesafeye dikkat ederlerken, çocuk oyun alanlarında salıncağa ve kaydıraklara binenleri ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Sokağa kısıtlama uygulaması 24 büyükşehirde beşinci haftada da devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlar 7 haftanın sonunda 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bursa'da yeşil alanlara akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, spor yapıp temiz ve güneşli havanın yanı sıra çocuklar gibi kaydırağa binip salıncakta sallandı.

21 Mart'tan bu yana evde kalan Bursalılar, yasağın kalktığı ilk dakikalardan itibaren kendini sokağa attı. Yürüme mesafesi, sosyal mesafe ve maske takmak şartı ile dışarı çıkan vatandaşlar, 7 hafta evde kalmanın acısını çıkardı.(İHA)