65 yıldır helva satıyor

Küçücük dükkanında yarım asrı aşkın bir süredir helva satan İhsan Helvacı, İzmirlilerin kahvaltı sofralarına lezzet katıyor. "Herkes beni tanır" diyen İhsan amca, küçük dükkanına bir ömür sığdırdı. 95 senedir ayakta duran bu dükkandaki hatıralar tüm İzmir'i sarmış durumda. İhsan amca, hem mesleğinin hem de soyadının helvacı olmasına dikkat çekiyor.

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İzmirli İhsan Helvacı, soyadını aldığı helvacılık mesleğini 65 yıldır sürdürüyor. 75 yaşındaki helvacı İhsan usta, Basmane semtinde 1928’den beri hizmet veren dükkanda ilerleyen yaşına rağmen zevkle çalışıyor. İmalathanelerini Manisa Akhisar’a taşıyan ve ürünleri buradan İzmir’e getiren Helvacı, perakende satışlarını 94 yıllık dükkanlarında yapıyor. Yeğeni Kemal Helvacı ise çağa ayak uydurarak helvaları internet üzerinden müşteri ile buluşturuyor.

ÖNCE DEDESİ SONRA BABASI ŞİMDİLERDE İSE KENDİSİ…

Babası Mehmet Helvacı’nın 1928’de Basmane’deki dükkanı açtığını söyleyen İhsan Helvacı, “Babam helvacılığı Manisa Akşehir’de dedemden öğrenmiş. Ardından İzmir’e giderek bu dükkanı açmış. Seneler içerisinde ağabeylerim ve ben bu dükkanı işlettik. Daha önceden bu dükkanda imalat da yapıyorduk ancak bir süre sonra imalatı Akhisar’a taşıdık. Mamullerimizi Akhisar’dan İzmir’e getiriyoruz. Burada helva çeşitleri, tahin ve pekmez çeşitleri var. Helvalarımız eski usulle yapılıyor” ifadesini kullandı.



“HERKES BİZİ TANIR”

İzmir’in en eski helvacısı olduklarını belirten Helvacı, sözlerine şöyle devam etti: “Eski helvacı olduğumuz için herkes bizi tanır. Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı işler yoğunlaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların da bunda etkisi oldu. Özellikle 30-50 yaş arası kişiler hem mamullerimizi almaya hem de dükkanı görmeye geliyor. Basmane tarihi bir yerdir. Dükkan da ben de tarihiyiz. Eski dostlarımız geliyor, sohbet ediyoruz. BKendimi bildim bileli buradayım. Başka bir iş yapmadım. Babamdan kalan işi yürüttüğüm kadar yürütmeye çalışacağım.”

Yeğeni Kemal Helvacı’nın ürünleri internet üzerinden sattığını belirten İhsan usta, “Ben internet satışı ile ilgilenmiyorum. Sadece perakende olarak satış yapıyorum. Benim bir oğlum bir de kızım var. Kızımın bu işe daha fazla ilgisi var. Emekli olduktan sonra kızım burada helvacılık yapacak. Allah’a şükür benim sağlığım yerinde. Çalışmaya devam ediyorum ama benden sonra burada çalışacak kuşak da var. Zaten esas satışımızı internet üzerinden yapıyoruz” dedi.

“Z KUŞAĞI BİLMİYOR”

En eski müşterilerinin 80-90 yaşında olduğunu, sosyal medya sayesinde orta yaşlı kişilerin de dükkandan alışveriş yapmaya başladığını ifade eden Helvacı, “Çok sayıda eski müşterimiz var. 80 yaşında olan da var 90 yaşında olan da… Buraya geldiklerinde eski hatırlarını yeniden yaşıyorlar. Sosyal medyada beni seyreden gençler helvayı daha iyi tanıdı. Müşterilerimizin yaşları genelde 60-80’di. Sosyal medyadan sonra orta yaşa düştü. Gençlerin de helvayı bilmesi lazım. Z kuşağı tahin pekmez, helvayı pek bilmiyor. Helva, sağlık açısından da faydalıdır. İyi helva, ağızda dağılır. Boğazı yakmaz. Tahini fazla olur” diye konuştu.

“SOYADI KANUNU ÇIKTIĞINDA SOYADIMIZ HELVACI OLMUŞ”

Soyadı Kanunu çıktığında Helvacı soyadını aldıklarını söyleyen İhsan Helvacı, şöyle konuştu: “Hiç kimse sonradan helvacı olamaz. Muhakkak atadan gelir. Biz de yıllarca bu işin içindeydik. Soyadı Kanunu çıktığında mesleğimiz helvacılık olduğu için soyadımız da Helvacı olmuş. Mesleğimi seviyorum. Önlüğüm bile tahin ve helva rengidir. Tezgahım 95 yıllık, oturduğum koltuk 65 senelik. Terazi hariç diğer eşyalar 70 senelik.” (İHA)