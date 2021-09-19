65’lik çekirge rekor peşinde

Kısa mesafelerde bugüne kadar 35 Türkiye rekoru kıran ‘Çekirge’ lakaplı Çakmak, 17-19 Eylül’de Arnavutluk’un Korca kentindeki yarışlarda yeni rekorlar ve 3 altın madalya hedefliyor.

Yaşar ANTER

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İZMİR'DE yaşayan master milli atlet Nursel Çakmak pistlerin tozunu atmaya devam ediyor. 65 yaşındaki ‘Çekirge' lakaplı sporcu bugüne kadar kısa mesafelerde 35 Türkiye rekoru kırdı ve sayısız madalya kazandı. Çakmak bu hafta sonu Arnavutluk'un Korca kentinde yapılacak Balkan Masters Atletizm Şampiyonası'nda yine rekor ve üç branşta altın alacağını belirterek başarısını SÖZCÜ HAFTASONU'na anlattı.

HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL

KARŞIYAKA'DA ikamet eden Nursel Çakmak yaklaşık 10 yıl önce başladığı atletizmde üst üste kırdığı rekorlar, kazandığı Türkiye ve Balkan şampiyonlukları ile Master Atletizm Takımı'nın sürat koşularının değişmeyen sporcusu oldu. 65 yaşındaki sporcu, “Atletizme geç başladım ancak kısa zamanda başarılı oldum. Ardından rekorlar ve Türkiye Balkan şampiyonlukları geldi. Bu da hayatta hiçbir şey için geç olmadığını ortaya koydu. Bu hafta yine İstiklal Marşımızı göndere çektirip en az iki rekor, üç madalya ile ülkeme döneceğim” diye konuştu.

ANTRENÖRLER SAHİP ÇIKTI

İZMAK'IN (İzmir Masterler Atletizm Kulübü) lisanslı sporcusu olan ve bugüne kadar Türkiye'yi 45'in üzerinde uluslararası yarışmada temsil eden Çakmak, sözlerine şöyle devam etti: “Yürüyüş yapmak için gittiğim atletizm sahasında koşanları görünce ben de biraz koşmak istedim. Atletizm camiasında milli takım antrenörlerimiz bana sahip çıktı. 4 yıl içerisinde 55 yaş grubunda 60, 100, 200 ve 400 metrelerde Türkiye şampiyonu olarak bu yaş kategorisinde rekorlar kırdım. Rekorları kırıp madalya, kupa kazandıkça daha çok çalıştım.

SIÇRAYARAK KOŞTUĞUM İÇİN…

BACAKLARIM çok kuvvetli olduğu için sıçrama tekniği ile koşuyorum. Bu nedenle arkadaşlarım bana hep ‘Çekirge' dediler ve öyle kaldı. Haftanın 7 günü, günde 3 saat antrenman yapıyorum. 65 yaşında olduğumu kesinlikle hissetmiyorum. Kış aylarında dayanıklılığımı arttırmak için 10 kilometre yol ve dağ koşularına da katılıyorum. O branşlarda da her zaman ilk 3 içindeyim. Bu başarımı düzenli yaşamaya, iyi bir beslenmeye ve disiplinli antrenmana borçluyum.”

230 MADALYA 58 KUPA

NURSEL Çakmak 10 yıl içerisinde yarıştığı 20 ülkede 230'dan fazla madalya ve 58 kupa kazandığını 28 Türkiye ve Balkan rekoru kırdığını belirterek “Kırdığım rekorlar doğrusu atletizm camiasında da büyük şok yarattı. Uluslararası yarışmalarda geçmişin eski milli atletleri ile piste çıkmak tabii ki çok heyecan vericiydi çünkü benim onlar gibi geçmişim yoktu. Nefesim yettiğince koşacağım ve ülkemin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğim” dedi.

Hastalıkların ilacı günde 1 saat spor

TÜRKİYE'DE özellikle 50 yaş grubunun başta tansiyon ve solunum rahatsızlıkları ile obezite sorunu olduğunu belirten Nursel Çakmak “Hiçbir şey için asla geç değil, her gün bir saat yürüyüş ve yavaş tempoda koşular 6 ay düzenli yapıldığında rahatsızlıkların %60'ını ortadan kaldırır. Başlamak zor ancak devam ettirmek zor değil. Biz master atletleri gören birçok insan spora başladı. Bizler de elimizden geldiğince spor yapmak isteyenlere her türlü desteği veriyoruz. Özellikle kadınlarımız ‘Bu yaştan sonra koşulur mu? Eşofman giyilirse bize gülerler' psikozundan kurtulsunlar” dedi.