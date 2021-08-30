67 yıldır dede mesleğini sürdürüyor… ‘Çırak gelse öğretmem’

Giresun'da 76 yaşındaki Ahmet Akoğlu, 9 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini sürdürüyor. Mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu anlatan Akoğlu, "Eskiden ilçede 15 civarında saatçi vardı, elektronik cihazlar çıkınca hepsi başka işlere yöneldi. Yeni çıraklar da yetişmiyor hatta çırak gelse dahi öğretmek istemem çünkü bu zanaatın artık kimseyi doyuracak bir geleceği yok" dedi.

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Giresun’da yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Akoğlu, henüz 9 yaşındayken babasının yanında saat tamirini öğrenmeye başladığını anlattı:

“67 yıldır bu dükkanda baba mesleğimi icra ediyorum. Babam da bu işi dedemden öğrenmiş. Bu dükkan dedemin ustası dahil 4 kuşaktır saat dükkanı. Bir zamanlar 15 civarında saatçi vardı, ancak zamanla elektronik cihazlar çıkmaya başlayınca bir bir başka mesleklere yönelmeye başladılar ve ben de tek kaldım.”

“KAÇ PARA KAZANACAĞINI SORUYORLAR”

“Bu mesleği öğrenmeye 9 yaşlarındayken başladım ama bugün bu yaşlarda gelip meslek öğrenmek isteyen yok. Gelseler dahi kimseye öğretmek istemem çünkü bu zanaatın bir geleceğini göremiyorum. Ayrıca eskiden bir çırak geldiği zaman bu sanatı öğrenmek için çabalıyordu. Şimdi ise gelen çıraklar kaç para kazanacağını soruyor.”

“ESKİDEN PAHALI AMA KALİTELİYDİ”

Eskiden saatlerin pahalı ama kaliteli olduğunu söyleyen Akoğlu, “Çok zevkli bir meslek. Çalışmayan bir şeyin tamirini yapıp çalışır hale getirmek çok mutluluk verici, ancak para kazanan meslek değil. Elektronik çıktı işler bozuldu. Şimdiki saatlerin tamirinin garantisi yok. Yaparsın 20 gün, bir ay bilemedin 3 ay sonra yeniden bozulur. Oysaki eski saatler pahalı ama kaliteliydi. Bozulsa dahi tamiri yapılınca yıllarca yine kullanabiliyordun” dedi.

200 YILLIK SAATLER İÇİN MÜZE KURULMA İSTEĞİ

Dükkanda sayısını bilmediği kadar saat olduğunu ve en eski saatin ise 200 yıllık olduğunu belirten Akoğlu, “Tek isteğim ilçemizde belediyemiz veya kaymakamlığımız öncülüğünde bir müze kurulması. Tek isteğim benden sonra da en azından hatıramız yaşasın… Öyle saatler var ki yaparsam müşterisi çıkar paraya tamah eder satarım diye tamir etmediğim saatler var” diye konuştu. (İHA)