Çocuğunuzla birlikte eğlenceli vakit geçirirken bir yandan da onun gelişimine katkıda bulunmak harika olacaktır. Birlikte yapacağınız etkinliklerle çocuğunuzun motor becerileri, bilişsel gelişimi, dil gelişimi gibi birçok alanda onun yaratıcılığını arttırabilir ve destekleyebilirsiniz. Bu sayede çocuklarınız birbirinden farklı konu ve becerileri kolay ve hızlı bir şekilde öğrenecektir. İşte 7-10 yaş arası çocuklar için etkinlik önerileri…

Çocuğunuzun yaptığı etkinlikler onun düzenli, planlı ve organize olmasına yardımcı olur. Etkinliklerin yapılma aşamasında gerekli malzemeleri bir araya toplamak, kurumasını beklemek ve detayları dikkatli bir şekilde takip etmek gibi süreçler çocuğunuzun dikkat gelişiminde önemli ölçüde katkıda bulunur. Yaptığınız etkinlikler sayesinde hem çocuğunuzun hayal dünyası gelişir hem de ebevyn-çocuk iletişimi kuvvetlenir.

Çocuğunuzun yaşına ve gelişimine göre etkinlikler yaparak onların daha çok haz duymasını ve becerileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Peki 7-10 yaş arası çocuklarınız için hangi etkinlikleri yapabilirsiniz? 7-10 yaş arası çocuklar için eğitici etkinlikler nelerdir? İşte çocuklarınızın harika vakit geçirmesini sağlayacak bazı etkinlikler…

KARTONDAN MİYAVCIK KİTAP AYRACI YAPIMI

Özellikle kedi severler için harika olacak bu etkinliği dilerseniz sevdiğiniz başka bir nesne ya da hayvana uyarlayabilirsiniz. Öncelikle parşömen kağıda kedi figürünü kopyasını çizin sonra da beyaz fon kartonda belirgin hale getirin ve içini boyayın. Ardından makasla kesin.

Böylelikle kitap ayracınız hazır. Sonuç olarak hem sevimli bir kitap ayracına sahip olabilir hem de bu basit uygulamayla oldukça kullanışlı bir etkinlik elde edebilirsiniz.

MAGNET UÇAKLARI TAHTA MANDALLARLA HAYAL ETTİNİZ Mİ?

Tahta mandalları keçe, guaj ya da akrilik boya kullanarak dilediğiniz renklerde boyayın. Ardından mandalın yan kısmına gelecek şekilde ön üst ve alt tarafına boyadığınızın dondurma çubuğunu yapıştırdıktan sonra arka kısmına karıştırma çubuğunu yapıştırıyoruz ve magnetiniz hazır.

YAZLIK TİŞÖRTLERİNİZİN TASARIMINI KENDİNİZ YAPIN

Düz beyaz tişörtlerinizi renklendirme zamanı geldi. Çocuğunuzun birkaç tane tişörtünü bırakın yazın nasıl giyinmek istiyorsa kumaş kalemleri ile çizsin ve boyasınlar.

HAYALİNİZDEKİ EV İŞTE BU KADAR KOLAY

Evinizdeki çeşitli kutular karton rulo (kağıt havlu, aliminyum, folyo, streç film ruloları gibi) malzemeler hazırlanır. Büyük bir fon karton üzerine büyüklü küçüklü uzunlu kısalı karton kutularla binalar meydana getirilir. Yapıştırma işleminden önce kapı ve pencereleri oluşturularak karton rulolarla çocuk parkı oyuncakları, kaydıraklar, tüneller yapıştırarak hayalinizdeki evi tamamlayabilirsiniz.