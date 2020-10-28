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7 bin 801 pırlantalı yüzük Guinness’te
7 bin 801 pırlantalı yüzük Guinness’te
Hindistan'da bir kuyumcu, 6 farklı çiçek katmanından oluşan ve üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan altın yüzükle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Yaşam 28 Ekim 2020 - 14:18

Hindistan’da yaşayan kuyumcu Kotti Srikanth,  1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı altın yüzükle adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.

Srikanth’ın yüzüğü yapmaya 2018 Eylül’de yapmaya başladığı ve 2019 Ağustos’ta bitirdiği ifade edildi.

(FOTO: İHA)

Altın yüzük, 6 farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar Himalayalar’da yetişen bir çiçeği resmediyor.

Yüzük, üzerinde 7 bin 801 pırlanta barındırıyor ve rekorlar kitabına “En fazla pırlanta bulunan yüzük adıyla” giriş yaptı. (İHA)

Son güncelleme: 14:19 - 28.10.2020
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