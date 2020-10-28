7 bin 801 pırlantalı yüzük Guinness’te
Hindistan’da yaşayan kuyumcu Kotti Srikanth, 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı altın yüzükle adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.
Srikanth’ın yüzüğü yapmaya 2018 Eylül’de yapmaya başladığı ve 2019 Ağustos’ta bitirdiği ifade edildi.
Altın yüzük, 6 farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar Himalayalar’da yetişen bir çiçeği resmediyor.
Yüzük, üzerinde 7 bin 801 pırlanta barındırıyor ve rekorlar kitabına “En fazla pırlanta bulunan yüzük adıyla” giriş yaptı. (İHA)