7 Cüceler ‘Uykucu’yu kaybetti

Türkiye'de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşan ve Türkiye'nin birçok ilinde sahne alan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler adlı amatör tiyatro grubunun oyuncularından Umur Keskin hayatını kaybetti. Boyu bir metreden kısa olması nedeniyle grubun en kısa boylusu olan ‘uykucu' rolündeki Umur Keskin tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi.

TİYATROYU ÇOK SEVİYORDU

Umur Keskin'in yaklaşık 2 ay önce nefes darlığı nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Grup Sözcüsü Erdal Görgeç, üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, “tiyatro grubumuz 35 yıllık. Uykucu rolündeki Umur arkadaşımız ise 20 yıldır bizim aramızdaydı ve tiyatroyu çok seviyordu.

Aramızdan ayrılışı bizler kadar çocukları da üzmüştür” dedi.

Umur Keskin'in cenazesi Eskişehir Mihalıççık ilçesi Karayılan Köyü'nde öğlen namazı sonrası defnedildi.