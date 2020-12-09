7 kardeşin uzaktan eğitim azmi: Ne bilgisayar ne tabletleri var

7 kardeşin uzaktan eğitim azmi: Ne bilgisayar ne tabletleri var

Trabzon'da Aydın ailesinin 7 çocuğu, corona virüsü nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle evde uzaktan eğitim görüyor. Bilgisayar ve tabletleri olmayan bir tek cep telefonu ile dersleri takip eden kardeşler, çalışma azmiyle de örnek oluyor.

Tonya ilçesine bağlı Kalemli Mahallesi’nde yaşayan Havva ve Beytullah Aydın çiftinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen Esin, Edanur, Semanur, Emine, Ayşenur, Fatıma ve Abdulkadir adlı çocukları okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle dersleri evden takip ediyor.

Bilgisayar ve tabletleri olmayan kardeşler, babalarının cep telefonu ile değişmeli olarak Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) bağlanıyor. Avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşler, çalışma azimleriyle örnek oluyor.

Eşinin inşaatlarda çalıştığını, bilgisayar ve tablet almak için maddi durumlarının olmadığını anlatan Havva Aydın, “9 çocuğum var. 7’si okula gidiyor. Corona salgınından dolayı okullar kapandığı için çocuklarımın eğitimi durdu. Elimde sadece bir tane telefon var, bir telefon hepsine yetmediği için eğitimlerini aksatıyorlar. Tabletleri olsa daha iyi eğitim alırlar” dedi.

“OKUMAK İSTİYORUZ”

Esin Aydın ise 12’nci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek “Coronadan dolayı okula gidemediğimiz için canlı derslere girmek zorundayız. Tek bir telefon var ve 7 kardeş olduğumuz için zor oluyor. Okuyup vatana faydalı olmak istiyoruz. Köy hayatından kurtulup kendi ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz” dedi.

Kardeşlerinin de derslerinden geri kalmaması için onlara ders çalıştıran Edanur Aydın da, “Biz okumak istiyoruz. Okuyup kendimizi kurtarmamız lazım” diye konuştu. (DHA)