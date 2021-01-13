7 yaşından beri çobanlık yapıyor: Hedefi veteriner olmak

Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde yaşayan 18 yaşındaki küçük Serkan Çakmak keçi otlatarak aile bütçesine katlı sağlıyor.

10 yaşında annesini kaybeden Çakmak, yaz-kış köyünde çobanlık yapıyor. Hayvancılığı ve doğayı çok seven Çakmak, keçileri ile yakından ilgileniyor. Reşadiye Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olan gencin hedefi ise veteriner olmak. Çobanlık yaparken bir taratanda üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Çakmak, “Sınavları kazanabilirsem veteriner olmak istiyorum. Veteriner olduktan sonrada köyümde hayvancılıkla uğraşanlara yardım etmek istiyorum” diye konuştu. (İHA)