7 yılda tam 4 bin 356 torba çöp topladılar

Caretta Caretta ve kaya mezarlarıyla dünyaca ünlü Dalyan’a yerleşerek “Artık Dalyanlı olduk” diyen yerleşik yabancılar, 7 yıldır aralıksız her Perşembe günü sürdürdükleri temizlik çalışmalarında 4 bin 356 XL torba çöp topladılar.

Muğla'nın Ortaca İlçesinin Caretta Caretta ve kaya mezarlarıyla dünyaca ünlü Dalyan Mahallesine yerleşerek “Artık Dalyanlı olduk” diyen yerleşik yabancılar, 7 yıldır aralıksız her Perşembe günü Dalyan Kanalını temizlemeyi sürdürüyor. 11'i Türk olmak üzere 45 gönüllü ile temizliğin sürdüğünü belirten Hollanda’lı emekli İngilizce öğretmeni Maria Jonker, “15 Kasım 2012’den beri toplam 4 bin 356 XL torba çöp topladık” dedi. Özellikle yaz sezonunda, plastik tabak, kaşık ve çatallar, pipetler, straforlar, yüzme makarnaları, balonlar, her çeşit şişeler, konserve kutuları, bardaklar toplanırken yıl genelinde de bunlara ek olarak bidonlar, balık kutuları, minderler, halılar, ağlar, bira, rakı ve meşrubat şişeleri, sandalyeler, can yelekleri, poşetler, lastikler, yağ kutuları, kuruyemiş ambalajları ile XL torbalara sığmayacak büyüklükte çok çeşitli atıklar topladıklarını belirten Maria Jonker Sözcü'ye konuştu:

LÜTFEN “BİZ KİRLETİYORUZ, YABANCILAR TEMİZLİYOR” DİYE YAZMAYIN

“11 kişi Türk olmak üzere 45 kişilik bir gruba ulaştık. Bu nedenle çok mutluyuz, ‘Biz kirletiyoruz, yabancılar temizliyor' cümlesi hoşumuza gitmiyor. Çünkü artık biz de Dalyanlıyız. 15 Kasım 2012’den beri toplam 4 bin 356 XL torba çöp topladık. Bu torbalara sığmayan büyük hacimli çöpleri bunların dışında tutuyoruz. Tekne ile temizliğe çıkarken en fazla 12 gönüllü kabul ediyoruz. Sadece plaja gidiyorsak ve tekneden çalışmıyorsak o zaman gönüllü sayısını artırıyoruz. Yani her hafta herkes gelemiyor. Bu nedenle bazı zamanlar karada ekstra alternatif temizlik günleri yapıyoruz.

ÖNCELERİ DELİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜLER

“Burada bize ilk günümüzden itibaren tekneleri olan turizmci Özay Akdoğan'ın desteği olmasaydı bu hiç olmayacaktı. Çok Dalyan’da doğmuş Türk vatandaşlar ilk zamanlar bize gülüyorlardı ve yabancıların kesinlikle delirdiğini, bir ay dayanamayacağımızı düşündüler. O zamanlar Dalyan Belediyesi sadece torba temin etti. Ortaca Belediyesi ile konuşarak Özay’ın her şeyin parasını ödediğini ve bunun saçma olduğunu söylediğimizde, bize bir tekne, kaptan ve yakıt sağlamayı kabul ettiler. Ayrıca Muğla Buyükşehir Belediye’nin deniz ve kıyı tesisleri ekibi bizi her zaman destek veriyor.”