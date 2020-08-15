70 milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Üç kez düşükten sonra dördüz doğurdu

70 milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Üç kez düşükten sonra dördüz doğurdu

Çinli bir kadın, üç kez düşük yaptıktan sonra 70 milyonda bir gerçekleşen hamilelikle iki çift tek yumurta ikizi dünyaya getirdi.

Çin’in Hubei bölgesindeki hastanede sezaryenle iki erkek ve iki kız bebek dünyaya getiren Gao, daha önceki üç hamileliğinde düşük yaşamıştı.

Doktorlar, iki çift tek yumurta ikizine aynı anda hamile kalmanın ve dördüzleri sağlıklı dünyaya getirmenin son derece nadir bir durum olduğunu belirterek bu olasılığın 70 milyonda bir olduğunu belirtti.

Doktorlar, 31 yaşındaki Gao ile dördüzlerinin sağlıklı olduğunu ve annenin tüp bebek tedavisi olmadığını açıkladı. (DHA)