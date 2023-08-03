70 yıldır her şeyi günlüğüne yazıyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Abdullah Hastaoğlu hava durumundan çevre olaylarına, vefat eden mahalleliden okuduğu dualara, doğum yapan ineğinden akşam uyuduğu saate kadar 70 yıldır her şeyi günlüğüne yazıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde 1933 yılında doğan, ilk kez 1953’te vatani görevi için köyünden ayrılan Abdullah Hastaoğlu, askerlik yaparken günlük tutmaya başladı.

İlkokul mezunu Hastaoğlu, bulduğu boş kağıtlara gün içinde yaşadıklarını yazarak başladığı alışkanlığını vatani görevinden döndükten sonra Oğuzlar’da da sürdürdü.

Ve Hastaoğlu 70 yıldır günlük tutma alışkanlığını terk etmedi…

Hastaoğlu, ilk sayfasına hediye edenin adını not alıp teşekkür notu eklediği ajandalarını evinde özenle saklıyor.

Uzun yıllar çatı ustalığı ile çiftçilik yapan, üç dönem muhtar olan Hastaoğlu, yaşamını eşi, oğlu ve oğlunun ailesiyle Oğuzlar’daki Obruk Barajı manzaralı evinde sürdürüyor.

Uyandığında okuduğu sure ve dualardan akşam uyuduğu saate, hava sıcaklığından çevre olaylarına, vefat eden mahalleliden yeni doğanlara gün içinde gördüğü her şeyi günlüğüne not alan Hastaoğlu sağlığı elverdikçe bu alışkanlığı sürdürmek istiyor.

“CENAZE BİLGİLERİNDE YANLIŞLIK OLURSA BANA SORUYORLAR”

Beş çocuk babası Hastaoğlu, günlük yazmaktan keyif aldığını söyledi.

Başladığından beri bir günü bile atlamadığını belirten Hastaoğlu, “Deftere her gün ne yaptıysam onu yazıyorum. Misafirim gelmişse onu yazıyorum. Boş kalan günüm hiç olmadı. Ölenlerin isimlerini de defterin arka sayfasına yazıyorum. Nerede öldüğü, nereye defnedildiğini açık açık yazıyorum. Belediyede cenaze bilgilerinde yanlışlık olursa bana soruyorlar. Ben de isminden bulup bilgileri veriyorum” dedi.

Bugüne kadar günlük olarak kullandığı ajandaları evindeki bir dolapta sakladığını dile getiren Hastaoğlu şöyle devam etti:

“Ben bunu yapıyorum, bundan zevk alıyorum. Günü bitirince ne olduysa yazıyorum. Yazmadığım gün hiç olmamıştır. Kalça kemiğim kırıldı, ağır ameliyat oldum. Oturduğum yerden yine yazdım.”

Gençlik yıllarında yazısının çok güzel olduğunu, yaşlanınca eskisi kadar güzel yazı yazamadığını aktaran Hastaoğlu, “Yazmaya devam edeceğim. Kefene kadar yazacağım” ifadesini kullandı.

“AKADEMİSYENLER ANSİKLOPEDİ YAPMAK İSTEDİ”

Babasının günlüklerinden iki akademisyenin haberdar olduğunu aktaran Mustafa Hastaoğlu da şunları söyledi:

“Akademisyenler geldi, ‘Abdullah amcanın yazılarını ansiklopedi yapmak istiyoruz’ dedi. Babam güvenip ajandalarını vermedi. ‘Kaybolur, bir daha ulaşamam’ diye düşündü. Ajandalarını güvenip veremedi. Aslında verseydik daha iyi olabilirdi. Kendisi razı olmayınca bir şey diyemedik.”

Babasının hayatı dolu dolu yaşadığını dile getiren Hastaoğlu, “Çoğu ajandası duruyor. Eski ajandalar biraz daha küçük. Yırtılanlar da var. 1972 yılından bu yana bütün ajandaları duruyor. Önceki tarihlerde aralarda kaybolanlar var” dedi. (AA)