70 yıldır semercilik yapıyor… Enver usta mesleğin son temsilcisi

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut köyünde yaşayan evli, iki çocuk ve 6 torun sahibi 80 yaşındaki Enver Erkaleli, semercilik mesleğini yaşatmak için küçük dükkanının önünde mesleğini sürdürüyor.

Babası ve dedesinden 10 yaşında öğrendiği mesleği 70 yıldır sürdürdüğünü belirten Erkaleli, “Semercilik bir zamanlar gözde meslekti. Babam ile gece-gündüz çalıştığımız günleri bilirim. Çünkü köylüye, çiftçiye tarıma önem veriliyordu, modernleşme başladıkça at, eşek ve katırlara yapmaya başladığımız semerlerin sayısı da gittikçe azalmaya başladı. 30 yıl önce ayda 80 semer yaparken bugün bu sayı 10’a düştü. Para kazandığımız falan yok. Mesleği yaşatmanın, unutturmamanın peşindeyim” dedi.



“SEMERLERİN YERİNİ OTOMOBİLLER ALDI”

Her çarşamba günü yaşadığı Yatağan açık pazar yerine gelerek mesleğini sürdüren Erkaleli, “Çok değil 50 yıl önceye kadar yöremizdeki köylerde her evde en azından üç eşek ve at vardı. Bu da her evde 3-5 semer demekti. Şimdi semerlerin yerini otomobiller, üç tekerlekli motosikletler aldı. Eşeğin ipini tutup çekmek çocukların en çok sevdiği işlerdendi. Çünkü eşekte yük olmadığı ya da yükün hafif olduğu zamanlarda eşeğe binmek en büyük keyifti. Çocuklar bu eşeklerin sırtındaki semerlere binerek büyüdü. Şimdi çocuklar bu semerleri, hatta eşekleri, atları belgesellerde görüyor” diye konuştu.

“İKİ ÇOCUĞUMU SEMER SATARAK OKUTTUM”

200 yıldır ailesinin semer üretimi yaptığını belirten Enver Erkaleli, “Çocukluğumdan beri semercilik yaparım fakat şimdi büyüklerimizin hepsi vefat ettiğinden semerci olarak sadece ben kaldım. Semerciliğe ilk başladığımda eşim geçinmekte zorlanacağımı düşündü ama iki çocuğumu semercilikle büyütüp, okuttum, evlendirdim. İki katlı ev yaptım, altımda arabam var. Bunların hepsi semerciliğin sayesinde oldu. Şu anda yaptığım semerleri 600-700 TL arasında satıyorum. Başka bir gelir kaynağım yok. İşimden çok memnunum” ifadelerini kullandı.

“HAYALİM SEMER MÜZESİ AÇMAK”

Yeni ustaların da yetişmediğini bu nedenle sadece Muğla’dan değil zaman zaman Aydın ve Denizli’nin köylerinden de semer siparişi aldığını belirten Erkaleli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Semeri vurduğunuz hayvan yarım ton yük taşır. Eğer semerde küçücük bir hata veya kusur olursa hayvanda yara yapar ve o yükü taşıyamaz. Şu anda hem yeni semer yapıyorum hem de eski semerlerin bakımını ve tamirini yapıyorum. Ancak hayvcancılık öldüğü için artık semerleri lüks otellerin restoranların lobilerini koyarak dekor malzemesi olarak kullanıyorlar. Kiminin süsü kiminin geçim kaynağı. En büyük hayalim ise biriktirdiğim eski semerler ve semer yapımında kullanılan aletlerin bulunduğu bir Semer Müzesi açarak bu geleneğimizi gelecek nesillerin tanımasını öğrenmesini sağlamak.”