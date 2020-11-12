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70 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı
70 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, yaşama veda etti.
Yaşam 12 Kasım 2020 - 15:34

Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Fatmana-Ahmet Demirel çifti 1950 yılında evlendi.

70 yıldır evli olan çiftin 2 çocuklarından 6 torunu dünyaya geldi. Sık sık yakınlarına birlikte ölmek istediklerini söyleyen çiftten Fatmana Demirel, 10 Kasım’da öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Eşini, Kelekçi Mezarlığı’nda toprağa veren Ahmet Demirel’in kalbi yaşadığı acıya dayanmadı. Ahmet Demirel de dün akşam evinde kalp krizine bağlı yaşamını kaybetti.

Ahmet Demirel, bugün kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi. (DHA)

Son güncelleme: 15:36 - 12.11.2020
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