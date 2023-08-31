70 yıllık hayalini Aşıklar Şenliği’nde gerçekleştirdi

Kars'ta yaşayan Gülcihan Oymak (87), 70 yıl önce Cumhuriyet Bayramı'nda okuyamadığı 63 vilayeti anlatan 'İllerimiz' şiirini, Aşıklar Şenliği'nde okudu.

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Kars Ozanlar ve Şairler Derneği Başkanı Ozan Suzan Aydemir tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Aşıklar Şöleni’ne katılan 6 çocuk, 12 torun sahibi Gülcihan Oymak, okuduğu şiirler ve konuşmalarıyla gecenin ilgi odağı oldu.

Sanatçıların, aşıkların ve şairlerin seslendirdiği şiir, değiş ve türküleri can kulağıyla dinleyen Gülcihan Oymak sıra kendine geldiğinde kızı ve torunun yardımıyla yürüyüp, bastonuyla sahneye çıktı.

Salondakilerin alkışlarıyla heyecanlanan Gülcihan Oymak, 70 yıllık hayalini gerçekleştirdiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

“O GÜN ŞİİR OKUYAMADIĞIM İÇİN ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM”

İlkokul mezunu olduğunu ve çocukluğunda Türkiye’de 63 il olduğunu ifade eden Oymak, “Şimdi sizlere o yıllarda ezberlediğim ‘İllerimiz’ şiirini okuyacağım. 70 yıl önce yani 17 yaşında Almanya’dan İstanbul’a gelmiştim. Tam da Cumhuriyet törenine denk gelmişti. Bayrama gittik. Orada şiir okuyanlara bakınca çok duygulandım. ‘Ben de şiir okuyacağım’ dedim ama yanımdakiler beni bırakmadı. O gün şiir okuyamadığım için çok üzülmüştüm. Ondan sonra da öyle bir imkan daha olmadı ve törende şiir okumak da içimde kaldı. Birkaç gündür Kars’tayım ve duydum ki Aşıklar Bayramı var. Ozanlar ve Şairler Dernek Başkanı Suzan Aydemir’e ben de gelmek ve şiir okumak istediğimi belirttim, çocuklarım ve torunlarımla programa katıldık. Burada kalabalığın önünde ezbere bildiğim şiiri okuyacağım için çok duygulandım. Böylelikle 70 yıl içimde kalan özlemi gidermiş oldum. Şu anda da çok mutluyum” diye konuştu.

Oymak’ın şiiri içtenlikle okuması, geceye katılan ozan, şair ve sanatçıları duygulandırdı.

Şairler, Oymak’ın elini öpüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Şair Kazım Kazaklı da ‘Ay Nene’ şiirini okuyup, Gülcihan Oymak’a hediye etti. (DHA)