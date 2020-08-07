71 yaşında onur belgesiyle üniversiteden mezun oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1949 yılında dünyaya gelen Hatice Kiper, liseyi bitirdikten sonra çok istese de üniversiteye gidemeyerek iş hayatına atıldı. Bir özel bankada çalışmaya başlayan Kiper, bir süre sonra da evlendi ve bir kızı oldu. Emekli olduktan sonra Kiper, kardeşi ve eşinin teşvikiyle yıllarca hayalini kurduğu üniversite için sınava girdi. Ve tam 71 yaşında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden onur belgesiyle mezun olmayı başardı. Kiper, gençlere ve kendisi gibi okuyamayanlara "Ben bu yaşta başardıysam herkes başarabilir" diye seslendi.

Zonfuldak Ereğli’de demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan 5 çocuklu bir babanın ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Hatice Kiper, liseyi bitirdikten sonra eğitim hayatına son verdi. Zonguldak’da ve yakın şehirlerde üniversite olmaması ve ailesi de onu büyük şehirlere göndermek istememesi üzerine, çalışma hayatını seçti. Kolaylıkla bir özel bir bankaya memur olarak girdi. 1967 yılında başlayan çalışma hayatı sırasında makine mühendisi Coşkun Kiper ile tanıştı.

EVLENDİKTEN SONRA ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

Hatice ve Coşkun Kiper 14 Ağustos 1975 yılında evlendi. Kısa süre sonra da Hatice hanım, eşinin işi nedeniyle ailesini Ereğli’de bırakarak Samsun’a taşındı. Aynı bankada çalışmaya devam eden Hatice Kiper’in bir kız çocuğu oldu. Hayatı artık kızı,eşi, evi ve işi arasında geçmeye başladı. 1988 yılında emekli olunca bir taraftan kızını büyütmeye bir taraftan Halk Eğitim Merkezlerinde açılan dikiş,nakış, resim, İngilizce gibi bir çok kursa katıldı.

KURSTA TANIŞTIĞI ARKADAŞINA İMRENDİ, SINAVA GİRDİ

Üniversite eğitimi almayı hiç bir zaman aklından çıkarmadığını ancak kızı olunca bu isteğini rafa kaldırdığını anlatan Hatice Kiper, “1988 yılında emekli olunca sanki ikinci bir hayata başladım. Bir çok kursa gittim. 2015 yılında bilgisayar kurusuna giderken Harita Mühendisi bir kadın arkadaşım vardı. Hem çalışıyordu hem de mastır falan yapıyordu. Ayrıca kurslara katılıyordu. Ona çok imrendim. Evde bu konuyu anlatırken eşim ve kardeşim benimde yapabileceğimi söylediler. Ama kendime güvenemiyorum. Onların desteğiyle bilgisayardan ders çalışmaya başladım” diye konuştu.

POLİS SINAVA KIZINI MI GETİRDİN TEYZE DİYE SORDU

Bilgisayardan 8 ay ders çalıştığını dile getiren Kiper, 2016 yılında Üniversite sınavına girdi. O gün yaşadığı bir olayı da gülerek anlatan Hatice Kiper, “Sınavın yapılacağı okula gidince kapıda ki polis bana, ‘Kızını mı getirdin teyze’ diye sordu. Ben de ‘Hayır yavrum ben sınava gireceğim’ deyince şaşırdı. Sonra bana sarılıp tebrik edip başarılar diledi. Eşit ağırlıkta 200 puan aldım. Açık öğretime yeterliydi. İkinci sınavda da şansımı denedim. 240 puan aldım. Normal öğretimi bile kazanıyordum. Bu yaştan sonra gurbette ne yapacağım diyerek tercih yapmadım. Sadece Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini yazdım” dedi.

ONUR BELGELERİYLE MEZUN OLDU

Açık öğretim olmasına rağmen bazı zor derslerin 19 Mayıs Üniversitesinde yüz yüze verildiğini söyleyen Kiper, “Açık öğretime kayıt oldum. Ancak 2.5 yıl burada eğitim fakültesinde zor dersler yüz yüze verildi. Hiç birini kaçırmadım. Okula ilk gittiğim gün heyecandan bacaklarım titredi. Herkes benden çok gençti. Ancak zamanla onlar bana, ben onlara alıştım. Her yıl onur ödülü aldım. 4 yılda okula bitirdim. 9 Temmuz’da İşletme Fakültesinden mezunu oldum. Tam 53 yıllık hayalimi gerçekleştirdim” ifadelerini kullanırken, diplomasının henüz gönderilmediğini kaydetti.

HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL

Okumak isteyip de çeşitli nedenlerle okuyamayan ve gençlere seslenen Hatice Kiper, “Hiç bir şey için geç değil. Kararlı olmak lazım. Ben zevkle yaptım. Televizyondan verilen derslerin hiç birini kaçırmadım. Bütün hayatımı ders saatlerine göre şekillendirdim. Ama hiç bir şeyden de geri kalmadım. Sosyal hayatıma devam ettim. Herkes okusun. İmkanlar eskiye göre dahi iyi. Bu imkanları değerlendirsinler. Ben bu yaşta başarabiliyorsam onlar da başarabilirler. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bir kadın isterse her şeyi yapar” dedi.