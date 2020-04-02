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72 yıllık çift, 49 saat arayla hayatını kaybetti
72 yıllık çift, 49 saat arayla hayatını kaybetti
Rize'nin Ketenli köyünde, 72 yıldır evli olan 89 yaşındaki Ayşe ile eşi 92 yaşındaki Mustafa Balcı, 49 saat arayla yaşamını yitirdi. Karı koca, yan yana mezarlarda toprağa verildi.
Yaşam 2 Nisan 2020 - 11:27

Merkeze bağlı Ketenli köyünde oturan Ayşe Balcı, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Balcı’nın cenazesi, aynı gün köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

72 yıllık eşini kaybettikten sonra fenalaşan, kanser hastası Mustafa Balcı da pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayşe Balcı’nın yaşamını yitirmesinden 49 saat sonra kurtarılamayan Mustafa Balcı da aynı mezarlıkta, eşinin yanına defnedildi. DHA