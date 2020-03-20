73 yaşındaki Joan MacDonald kaslı vücudu ile dikkat çekiyor

70'inden sonra radikal bir karar alarak spora başlayan 73 yaşındaki Joan MacDonald, kaslı vücuduyla sosyal medya fenomeni oldu. ‘Süper babaanne’ lakaplı MacDonald, hayatının gidişatının istediği gibi olmadığını görüp büyük bir değişim yapmaya karar verdi. Fazla kilolarından kurtulmak için sporcu ve yoga şampiyonu kızı Michelle MacDonald'ın desteğiyle yeni bir hayata başladı.



Meksika'da iki hafta boyunca sağlıklı ve egzersiz dolu günler geçiren Joan, hayat tarzının nasıl olması gerektiğini öğrendi. “Michelle'in beni önemsediğini ve sevdiğini biliyordum ama bu deneyimle birlikte onun sevgisinin bir başka yönünü gördüm” diyen MacDonald, Kanada'ya evine döndüğünde kızının kendisi için oluşturduğu sağlıklı yaşam programını harfiyen uygulayarak altı ayda 23 kilo verdi.

Joan, üç yılda toplamda da 31 kilo zayıfladı. Halen haftada beş gün spor salonuna giden Joan, günde 15 ila 30 dakika boyunca ağırlık kaldırıyor, kardiyo çalışması yapıyor.