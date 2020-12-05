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73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon lira miras bıraktı
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon lira miras bıraktı
Almanya'nın Hessen eyaletinde 2019 yılında hayatını kaybeden 73 yaşındaki Renate Wedel, yaşadığı kasaba sakinlerine 58 milyon lira miras bıraktı.
Yaşam 5 Aralık 2020 - 13:52

Almanyanın Hessen eyaletinde 2019 yılında hayatını kaybeden 73 yaşındaki Renate Wedel, yaşadığı kasaba sakinlerine 58 milyon lira miras bıraktı.

Waldsolms Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1975 yılında Waldsolms’a yerleşip o zamandan bu yana kasabada yaşayan ve 2019 yılında vefat eden Wedel’in düzenlediği vasiyetnamede yer alan mirasın, bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluştuğu açıklandı.

“BUNUN MÜMKÜN OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM”

Belediye Başkanı Bernd Heine konuyla ilgili  şaşkın olduğunu ifade ederek “İlk başta bunun mümkün olmadığını düşündüm, bir virgülün kaydığını düşündüm” dedi. (DHA)

 

Son güncelleme: 13:53 - 05.12.2020
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