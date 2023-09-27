73 yaşındaki kaportacı mesleğine tutkuyla bağlı
Zonguldak'ta yaşayan 73 yaşındaki Necip Altındağ, yarım asırdır kaportacılık mesleğini sürdürüyor. Eski usul yöntemlerle çalışan Altındağ, sağlığı el verdiği sürece mesleğini yapmaya devam edeceğini söylüyor.
73 yaşındaki Necip Altındağ yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri kaportacılık mesleğine ilgi duyduğunu söyledi.
“Çocukken harçlık çıkarmak için kaporta ustasının yanında çalışmaya başladım” diyen Altındağ, “Askerlik dönüşü ağabeyimin yanında çalışmaya devam ettim. Daha sonra kendi iş yerimi açtım.”
Altındağ, mesleğine eşinin vefatından sonra 4,5 yıl ara verdiğini ancak oğlunun desteğiyle mesleğine geri döndüğünü belirtti.
“Eski model araçlarda yaratıcılığı seviyorum” diyen Altındağ, “Çok çalışmayı seviyorum. Sağlığım el verdikçe bu işi devam ettireceğim.”
Altındağ, mesleğinde birçok çırak yetiştirdiğini ve çoğunun kendi iş yerini açtığını da sözlerine ekledi. (AA)