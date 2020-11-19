74 model Murat 124’ü sıfır araç fiyatına satmadı

Amasya’da müzisyen Hakan Pazar'ın, yarım asra yaklaşan orijinal Murat 124 marka otomobili beste için kendisine ilham kaynağı oluyor. Pazar, "Aracımla bir bütün haline geldiğim için bana müzik çalışmalarımda ilham kaynağı oluyor. Bu nedenle aracımı satmayı hiçbir zaman düşünmüyorum" dedi.

Müzisyen Hakan Pazar, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliği bozulmayan 1974 model Murat 124 marka otomobilinin içerisinde aldığı ilham ile besteler yapıyor.

Klarnet, cümbüş, keman, bağlama, ud, saksafon, darbuka, tambur gibi 8 farklı müzik aletini çalabilen Hakan Pazar, 46 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

52 BİN KİLOMETREDE

Müzisyen Hakan Pazar, “1974 model Murat 124 otomobilimi uzun yıllardır kullanıyorum. 46 yıl önce fabrikadan çıktığı gibi bütün parçaları halen orijinalliğini korumaktadır. Aracıma hafta sonları binip şehir turu atıyorum. Onun dışında çok fazla trafiğe çıkarmıyorum. Bunun en büyük göstergesi de kilometresinin 52 binde olması. Ayrıca, aracımın orijinalliği bozulmadığı için sıfır araba fiyatına teklif etmelerine rağmen reddettim” dedi.

“İLHAM KAYNAĞIM”

Birçok bestesini aracının içerisinde yaptığını belirten Pazar, “Aracımla bir bütün haline geldiğim için müzik çalışmalarımda ilham kaynağı oluyor. Doğa ile iç içe sessiz bir ortamda aracımın içerisinde beste çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu nedenle aracımı satmayı hiçbir zaman düşünmüyorum” diye konuştu. (DHA)