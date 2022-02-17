74 yıl sonra gelen mutluluk: ‘Sevgilime kavuştum’

Gaziantep'te yaşayan ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Elif Bayu, 74 yıl sonra kendi kimliğine kavuştu. Kimliğine kavuşunca hüngür hüngür ağlayan Bayu, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum" dedi.

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Gaziantep’te yaşayan Elif Bayu, küçük yaşlardayken ailesinin kendisine kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca Elif Gezer isimli kız kardeşiyle aynı kimliği kullandı. Kimliksiz yaşadığı haberlerinin çıkmasının ardından yaşlı kadın için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seferber oldu. 2 aylık bir çalışmayla tamamlanan yasal işlemlerin ardından kimliği çıkarılan Bayu, 74 yıl sonra kavuştuğu kimliğinin sevincini yaşıyor.

KİMLİĞİ BOYNUNDA TAŞIYOR

Boynunda taşıdığı kimliğini yanından hiç ayırmayan Bayu, kimliğini öpüp koklayarak seviyor.

Bayu, kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayınca hüngür hüngür ağlayarak, “Yıllar sonra sevgilime kavuştum. Millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum. Hiç yanımdan ayırmıyorum” dedi.

“YENİ DOĞMUŞ BİR BEBEK GİBİ HİSSEDİYORUM”

Kimliğine kavuşmasıyla yaşadığı sevinci anlatan Elif Bayu, “Gaziantep’ten İstanbul’a giderek kimliğimi aldım. Tüm Türkiye’ye sesimi duyurdum. Ben artık gerçekten yaşıyorum. Kendimi yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyorum. Kimliğimin çıkmasını oğlum da çok istiyordu ama görmeye ömrü yetmedi. Kimliğimi çıkardıktan sonra oğlumun mezar taşına sürdürdüm o görsün diye” ifadelerini kullandı.

Kimliği olmadan önce kimsesizler mezarlığına gömülmekten çok korktuğunu söyleyen Elif Bayu, “Artık ismen de cismen de varım. Ölsem bile artık kimsesizler mezarlığına gömülmeyeceğim. Benim de artık bir ismim var. Ölürsem benim de ismimin olduğu bir mezar taşım olacak. Mezarıma ‘Elif Bayu’ diye yazacaklar. Ben kimliğimin çıkacağına hiç inanmıyordum” diye konuştu.

“İLK KEZ KENDİ KİMLİĞİMLE TEDAVİ OLDUM”

Kimliğine kavuştuktan sonra hastalandığını ve hayatında ilk kez kendi kimliği ile tedavi olduğunu belirten Bayu, “Kimliğimi aldıktan sonra rahatsızlandım. Kalp krizi geçirdim ama hayatımda ilk kez kendi kimliğimle tedavi oldum. Anjiyo oldum, beş gün hastanede yattım ama bu kimliğim hep yanımdaydı. Ben bu kimliğimle var oldum, kimliğimle tedavi oldum. Hayatımda ilk kez kendi kimliğimle tekrar sağlığıma kavuştum” ifadelerini kullandı. (İHA)