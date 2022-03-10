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75 yaşındaki şarkıcı bakımevinde

Ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, son yıllarda geçirdiği bazı sağlık sorunlarının etkisiyle bakımevinde yaşamaya başladı. 

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:30 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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75 yaşındaki şarkıcı bakımevinde

Gençliğinde Mick Jagger’ın kız arkadaşı ve “ilham perisi” olarak da tanınan Marianne Faithfull, son zamanlarda geçirdiği sağlık problemleri sebebiyle Londra’daki Denville Hall bakımevine taşındı. 2020 yılında Covid-19’a yakalanan ve 3 hafta hastanede yatmak zorunda kalan ünlü şarkıcının sesi ile kısa süreli hafızası da bu süreçten etkilendi.

60’LI YILLARIN PARTİ KIZIYDI

1960’lı yıllarda aktif olan şarkıcı, ünlü isimlerle olan birliktelikleri ve çılgın hayatıyla biliniyordu. “Mick Jagger’ın sevgilisi” olarak tanınsa da, kendisi aslında 2002 yılında İstanbul Caz Festivali’ne gelip konser vermiş bir isim. Bilinen şarkıları arasında “The Ballad of Lucy Jordan”, “It’s All Over Now Baby Blue” ve “As Tears Go By” bulunuyor.

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