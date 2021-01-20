76 yaşındaki Emine Teyze: “Çok üşüyorum”

Eşi 10 yıl önce ölen 76 yaşındaki Emine Teyze, tenekeden yaptığı derme çatma barakada tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun, “Ne halin varsa gör” diye terkettiği Emine Teyze, “Hastayım zaten.. Gece yatarken korkuyorum. Dua edip uyumaya çalışıyorum, çok üşüyorum” diyor.

Emine Tek 76 yaşında… Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde 10 yıl önce eşi öldükten sonra derme çatma barakada mecburen yalnız yaşamaya başlamış.

İlçeye balı Sarıkavak Mahallesi’nde bir araziye sac levhalarla kurduğu derme çatma barakada elektrik, su ve kış günü ısınacağı bir soba olmadan hayatta kalmaya çalışıyor.

3 çocuğunun sahip çıkmadığı yaşlı kadın, rüzgar ve yağmuru içeriye sızdıran barakada mahallelinin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor.

“YARDIM SÖZÜ VERDİLER AMA YAPMADILAR”

Eşinin 10 yıl önce öldüğünü ve daha sonra yalnız yaşamaya başladığını anlatan Emine Teyze’nin anlattıkları yürek burkuyor:

“Gece yatarken korkuyorum. Dua edip yatıyorum, ‘Allah kötülerle karşılaştırmasın’ diye.

Bakanım yok. Oğlum vardı, ‘Kimliğini gönder’ dedi, göndermeyince canı sıkıldı, ‘Ne halin varsa gör’ dedi. Birkaç senedir gelmiyor bile.

Çok üşüyorum, hastayım zaten, her yerim sakat. Doktora götürdüler, ‘yardım ederiz& dediler ama yapmadılar. 65 yaş aylığımla alıyorum odunu. 10 seneyi geçti yalnız yaşıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum.”



“ÇOCUKLARI VAR AMA TERKETTİ”

Emine Tek’in komşusu İsa Oğuz da, Kimsesi olmadığı için burada yaşıyor. Başka çaresi yok. Durumu hiç yok. Çocukları var ama hepsi terk etti. Komşular yardım ediyor” diye konuştu.

DHA

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