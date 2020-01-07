77. Golden Globe törenine Brad Pitt ve eski sevgilileri damga vurdu

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt ve eski sevgilileri, 77. Golden Globe - Altın Küre ödül töreni damga vurdu. Geçmişte birlikte olduğu kadınlarla yan yana gelmeyen Pitt, sosyal medyanın da diline düştü... Pek çok kişi espirili mesajlar yazdı ve 'Brad için ne geceydi ama' gibi yorumlar yaptı...

Angelina Jolie ile boşandıktan sonra pek çok ünlü isimle sevgili olduğu yönünde haberler çıkan Brad Pitt, 77. Golden Globe – Altın Küre Ödül Töreni’ne damga vurdu. Pitt, geçmişte sevgili olduğu ya da sadece flört ettiği kadınlarla aynı mekanda bulunmasına rağmen, yan yana gelmemeye özen gösterdi…

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt, tüm kadınların bakışları üzerindeyken sahneye çıktı ve ödül için teşekkür konuşması yaptı.

Hatta Angelina Jolie yüzünden boşandığı eski eşi Jennifer Aniston’un onu hayranlıkla izlemesi, haber sitelerine dahi konu oldu. Aniston dışında, salonda eski kız arkadaşı Christina Applegate, eski nişanlısı Gwyneth Paltrow, adı aşk dedikodularına karışan Sienna Miller ve Charlize Theron da bulunuyordu.

Brad Pitt, 1989 yılında oyuncu Christina Applegate ile sevgiliydi. Bu ilişki fazla sürmedi ve aynı yıl ikili ayrıldı.

1996 yılında Gwyneth Paltrow ile nişanlanmış, hatta yine bir Altın Küre Ödül Töreni’nde, sahneye çıkıp konuşma yaptığı esnada, ünlü oyuncudan ‘Meleğim’ diyerek bahsetmişti. Ne var ki nişanlılık fazla sürmedi ve çift 1997’de ayrıldı.

Gwyneth’ten ayrılan 56 yaşındaki oyuncu, 2000 yılında ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile birlikte olmaya başladı. Öyle büyük bir aşktı ki onların ki, hemen evlendiler… Ne var ki, Aniston’ı Angelina Jolie ile aldatan Pitt, 2005 yılında ünlü oyuncu ile boşandı…

Sienna Miller ve Charlize Theron ile adı sıkça anılan Brad Pitt’in, iki güzel kadınla sevgili olduğu yazılsa da, birlikte çekilmiş hiç fotoğrafları olmadığı için, hepsi söylenti olarak kaldı. Pitt 2017’de Miller ile 2019 yılında ise Theron ile anıldı… Hatta Sienna geçen ekim ayında Ellen DeGeneres programına katılmış ve burada Brad ile hiçbir ilgisi olmadığını söylemişti.

FOTOĞRAFLAR: DEPOPHOTOS – SPLASHNEWS – REUTERS