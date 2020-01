77. Golden Globe törenine Brad Pitt ve eski sevgilileri damga vurdu

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt ve eski sevgilileri, 77. Golden Globe - Altın Küre ödül töreni damga vurdu. Geçmişte birlikte olduğu kadınlarla yan yana gelmeyen Pitt, sosyal medyanın da diline düştü... Pek çok kişi espirili mesajlar yazdı ve 'Brad için ne geceydi ama' gibi yorumlar yaptı...