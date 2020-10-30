77 yaşındaki muhtar ihtiyaç sahipleri için baston yapıyor

77 yaşındaki muhtar ihtiyaç sahipleri için baston yapıyor

Eskişehir’de muhtarlık yapan 77 yaşındaki Hüsnü Petek, 20 yıldır boş zamanlarında baston yapıyor. Eşinin oklavasını bastona çevirerek baston yapmayı öğrenen Petek, yaptığı bastonları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hediye ediyor.

Eskişehir'de 35 yıldır Deliklitaş Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren muhtar Hüsnü Petek, boş zamanlarında baston imal ederek ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor.

EVDEKİ OKLOVA İLE BAŞLADI

Baston yapmaya 20 yıl önce başladığını ifade eden muhtar Hüsnü Petek, “20 yıl önce ayağımda aniden bir ağrı oluştu ve baston ihtiyacı duydum. Rahmetli eşimin mutfakta kullandığı oklavayı muhtarlık binasına götürdüm ve bastona çevirmeye çalıştım.

Eğe ve zımpara kağıdı kullanarak ilk bastonumu 5 gün içerisinde bitirmeyi başardım. Bu arada tabii ki ayağımdaki ağrı geçmiş oldu. Yaptığım bastonu kendi zevkime göre süsülemeye başladım.

Bastonun üzerine lületaşından Yunus Emre işledim, üzerine de Yunus Emre'nin sözlerini yakma tekniği ile yazdım. Çevremdeki insanlar bastonumu çok beğendiler” dedi.

ELLERİYLE 2 BİNE YAKIN BASTON YAPIP DAĞITTI

Çevresindeki insanların iltifatları üzerine Hamamyolu Caddesi'ndeki muhtarlık binasında baston yapmaya başladığını belirten muhtar Petek şöyle konuştu:

“İlk bastonumdan sonra işin püf noktalarını öğrendim ve tamamen el aletlerini kullanarak baston yapmaya başladım. Muhtarlık binasında boş vakitlerimde baston yapıyorum. Baston yaparken kızılcık sopası kullanıyorum.

Gerekli işleme ve deseni verdikten sonra zevkime göre boyamasını yapıp üzerine Yunus Emre veya Mevlana'nı sözlerinden yazıyorum. Üzerine vernik atıyorum. Bastonun tutma yerini de genellikle ahşaptan Yunus Emre'nin sarığı şeklinde yapıyorum.

Bastonun tutma yerinde kimi zaman Eskişehir'in meşhur ‘beyaz altını' olarak ta tabir edilen lületaşı veya pirinç malzemeden yapıyorum. Bugüne kadar yaklaşık 2 bine yakın baston yaptım. Yaptığım bastonları başta huzurevindeki vatandaşlarımız olmak üzere süs amacıyla değil gerçekten ihtiyacı olanlara hediye ediyorum.”

BASTON, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜĞÜN SİMGESİ

Ömrü yettiği sürece boş zamanlarında baston yaparak dağıtacağını ifade eden muhtar Hüsnü Petek, bastonun aynı zamanda doğruluk ve dürüstlüğün de simgesi olduğunu söyledi.