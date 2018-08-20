7’den 70’e Farkındalık sergisi

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Sarayköy Belediyesi ve Sarayköy Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaz dönemi resim kursu açıldı. Kurs bitiminde resim sergisi düzenlendi. 3 gün boyunca Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi fuaye alanındaki resim sergisi açılışına Sarayköy Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.



80 tablonun yer aldığı resim sergisinde bir dikkat çeken bir mesaj vardı. 7'den 70'e Farkındalık isminin verildiği resim sergisinde istismar ele alındı. Resim sergisi hakkında bilgi paylaşımında bulunan bir resim öğretmeni, “Yaz dönemi boyunca kursiyerlerimizle resim kursunda bir aradaydık. Kurs sonunda ise güzel bir resim sergisi ile taçlandırmak istedik. O yüzden de farkındalık yaratalım dedik. İstismarın her konusunu küçük kağıtlara yazarak fanusun içerisine attık. Kursumuzdan yararlanan 7'den 70'e herkesin fanustan kağıtları çekmesini istedik. Kursiyerlerimiz fanustan çektiği istismar konusuna göre düşüncelerini tabloya yansıttı” dedi.



(İHA)