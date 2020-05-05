8 farklı şehirde, 12 müzisyen cep telefonları ile şarkı hazırladı

Korona günlerinde büyük bir sıkıntı içinde olan müzik dünyasından ilginç bir çalışma ortaya çıktı. Sekiz ayrı şehirde yaşayan ve farklı mesleklerde çalışan on iki sanatçı, cep telefonları vasıtasıyla stüdyoya girmeden bir şarkıyı ortaya çıkartarak sosyal medyadan müzikseverlere ulaştırdılar. Büyük beğeni kazanan şarkı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pek çok sektörü derinlemesine etkiledi. Salgından büyük yara alan müzik dünyası krizde kendisine çıkış yolu ararken, birbirinden farklı çalışmalar müzik severler tarafından ilgiyle izleniyor. Son olarak bir grup müzisyen farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen teknolojiyi kullanarak stüdyo ortamında bir araya gelmeden cep telefonları sayesinde şarkı yapmayı başardılar.

Avukat Volkan Yolcu sözlerini yazıp bestelediği “Gittin Ya” adlı şarkısının kılavuz melodisini farklı şehirlerde yaşayan müzisyen arkadaşlarına gönderdi ve herkes teknik bir düzenleme olmadan doğaçlama yaparak şarkının müzikleri çaldı, vokallerini yaptı. Daha sonra bir tek dizüstü bilgisayarda bir araya getirilen kayıtlar şarkıyı oluşturdu. Vokalleri Volkan Yolcu ve Gizem Çayırcı tarafından yapılan şarkı oldukça başarılı oldu. Müziklerini çalarken cep telefonları ile görüntülerini de çeken müzisyenler, bu görüntüleri kullanarak şarkının klibini de yapmış oldular.

11 Nisan'da başladıkları çalışmayı 3 Mayıs'ta bitiren ve şarkıya imzalarını atan isimler profesyonelce çaldıkları müzik aletlerinin dışında farklı mesleklerini de icra ediyorlar. İşte o isimler ve meslekleri; Canan Aydın (Film bendir – Gaziantep / Gıda Mühendisi), Gizem Çayırcı (Vokal – Adana / Endüstri Mühendisi), Hüsne Alpay Yolcu (Deri Bendir – Malatya / Avukat), Alptekin Ünal (Akustik Gitar – İstanbul / B.Ü. Felsefe öğrencisi), Anıl Yılan (Bas Gitar – Ankara / H.Ü. Felsefe öğrencisi), Arif Yıldırım (Kajon Davul – Düzce / Dış Ticaret Uzmanı), Çağlayan Çayırcı (Ritim Gitar – Adapazarı / İşletme Müdürü), Emre Subaşı (Keman – Kocaeli / Müzik öğretmeni), Onur Aydın (Bağlama – Gaziantep / Gıda Mühendisi) Rüzgar Taş (Klasik Gitar – Gaziantep / Müzik Öğretmeni), Salih Ataş (Yan Flüt – Kocaeli / Yönetici Sağlık Personeli), Volkan Yolcu (Back Vokal – Malatya / Avukat).