8 gün içinde 4 gri balina cesedi bulundu

Dünyanın en büyük veterinerlik tesisi olduğu ifade edilen Marine Mammal Center, tesisten bir grup bilim insanının, San Francisco Körfez Bölgesi’nde 4 gri balinanın ölümlerini araştırdığını açıkladı.

Açıklamada, balinalardan birinin gemi darbesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı vurgulandı.

“GRİ BALİNALAR, OKYANUS BEKÇİLERİDİR”

Marine Mammal Center, “Gri balinalar, uyum yetenekleri ve yiyecek arama alışkanlıkları nedeniyle okyanus bekçileridir, bu da okyanusun sağlığı hakkında bize söyleyecek çok şeyleri olduğu anlamına gelir; bu nedenle türlerin insan etkileşiminin ek tehditleri ile acı çekmeye devam ettiğini görmek endişe kaynağıdır” açıklamalarında bulundu.

“4 ÖLÜ GRİ BALİNAYLA İLGİLENMEK ENDİŞE VERİCİ”

Tesisin, Patoloji Direktörü Dr. Padraig Duignan, “Bir haftadan uzun bir süre içinde dört ölü gri balinayla ilgilenmek gerçekten endişe verici çünkü bu türün karşı karşıya olduğu mevcut zorlukları gözler önüne seriyor” dedi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, 2015 ve 2016 yıllarında kaydedilen son nüfus değerlendirmesinden bu yana ABD Batı Kıyısı boyunca göç eden dört gri balinadan biri hayatını kaybetti. (DHA)