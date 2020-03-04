8 Mart’ta kadın girişimcilere destek

Garanti BBVA dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlar, 8 Mart haftası boyunca Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananlarına ayrılıyor.

Yeni uygulama hakkında görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, 2006'da çıktığımız bu yolda, kadınların ekonomiye daha çok ve etkin şekilde katılabilmelerini sağlamak, kadın girişimcileri güçlendirmeye ve işlerinin sürdürülebilirliğine destek olmak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.