8 şehirde 12 milyon fidan toprakla buluşacak

Ağaçlandırmada ikinci, erozyon kontrol çalışmalarında birinci sırada olduklarını belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Son zamanlarda yaşanan kar yağışı bizleri, orman teşkilatını ve orman çiftçilerimizi çok mutlu etti. Bizler için bereketli oldu” dedi.

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Bünyesinde Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli ve Van olan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük, bu yıl programına 12 milyon fidan üretimi aldı. Yine fidan yetiştiriciliği bakımından Eskişehir'den sonra ikinci sırada yer alan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, yetiştirdiği 76 çeşit fidanı bölge genelinde toprakla buluşturacak. Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner öncülüğündeki bin 37 personel, geleceğe nefes olabilmek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

“DAĞDAKİ KAR CANSUYU OLACAK”

Ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner, “Ağaçlandırmada ikinci sırada, erozyon kontrol çalışmalarımızla birinci sıradayız” dedi.

Çetiner, şöyle konuştu:

“Fidan üretiminde de 2021 yılında 12 milyon fidanı üretmiş, 6 milyon fidanı da toprakla buluşturmuş durumdayız. Tabi son kuraklık ve iklim değişikliği ciddi manada bizim dikim yaptığımız sahalarda fidanların kurumasına neden oldu. Son zamanlarda yaşanan kar yağışı hakikaten bizleri, orman teşkilatını ve çiftçilerimizi çok mutlu etti. Bizler için bereketli oldu.

Barajlarımız dolacak, dağlarımızdaki kar, yaz kuraklıklarını atlatabilmeleri için bu bitkilerimize can suyu olacak. Bu yıl yine ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmalarımız Hakkari'den tutun Malatya'ya kadar 8 ilde devam ediyor. Burada toprak işlemelerimizin ihalelerini zamanında yapmış durumdayız. Karların erimesine müteakip toprak işlemelerimizi, teraslarımızı, çukurlarımızı hazırlayacağız. Sonbaharda fidanlarımızın yüzde 90'ını dikmiş olacağız. Çünkü vejetasyon dönemi son buluyor ve fidanların su ihtiyacı yok, bu vesile ile daha başarılı oluyoruz.”

İHA

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