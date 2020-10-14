8 soruda dikey peyzaj tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘israf’ olduğu gerekçesiyle otoyol kenarlarındaki dikey bahçe peyzajı uygulamasına son verdi. Otoyol duvarlarındaki bahçeler sökülerek şimdi grafiti sanatçılarına teslim ediliyor. Son günlerin gözde konusu duvar peyzajı ile ilgili merak edilenleri 8 soruda topladık…

1) Peyzaj tartışması nereden çıktı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana devam eden karayollarındaki duvar bahçe (yeşil duvar) uygulamasına son vererek söz konusu duvarlar için grafiti çalışması başlattı.

2) Tarafların itirazları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri karayolları kenarındaki dikey peyzaj uygulamasının maliyetli olduğunu bu yüzden projeyi sonlandırdıklarını anlatıyor. AKP'den belediye başkanlığı yapan bazı isimler ve bakanlık yetkilileri ise projeyi ‘çirkin' ve doğa dostu olmamakla itham ediyor.

3) Peyzaj işinin maliyeti ne kadar?

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin tarafından verilen bilgilere göre yeşil duvarların yıllık maliyeti 12 milyon 700 bin TL. Yine Seçkin'in verdiği bilgilere göre 45 bin metrekare dikey bahçe yerine 400 bin metre aktif yeşil alan yapılabiliyor.

Gübreleme-İlaçlama-Sulama: 8.500.000 TL

Bitki Temini ve Montajı: 3.500.000 TL

Yapısal Öğelerin Revize ve Tamiratları: 700.000 TL

TOPLAM: 12.700.000 TL

(Sulama: Yılda 25.000 metreküp)



4) Bitkiler ne kadar zamanda değiştiriliyor?



Dikey bahçeler, yıllık bitkiler ve tek yıllık bitkiler olmak üzere iki tür bitkiden oluşuyor. Mevsimlik çiçekler yazlık ve kışlık olmak üzere yılda 2 defa değişmektedir.



5) Duvar grafitlerinin maliyeti ne kadar?

Duvar grafitlileri için İBB kasasından ücret çıkmıyor. Grafitiler için gerekli malzemeler bir sponsor firma tarafından sağlanıyor. Proje için ileride farklı sponsorların da alınması gündemde.

6) Peyzajların sağladığı bir ekolojik fayda var mı?

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay'ın ifadesine göre bu bitkiler dış mekânda ses izolasyonu sağlamıyor. Hava kalitesine de önemli ölçüde bir etkileri yok. Yeşil duvarlarda bitkiler az bir toprak içinde büyüdükleri için devamlı değiştiriliyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada dikey peyzaj çalışmasının trafik gürültüsünü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir çalışma sonucu yapıldığını belirtiyor.

7) Grafitilerde sanatçılar nasıl mesajlar verdi?



Söz konusu çalışma geometrik soyutlama ile yapıldı. Sanatçıların eserlerde “İstanbul'un koşuşturmacasında gözden kaçan doğa, birlik, ev, barış, komşu, paylaşım, saygı kavramlarını doğadan ilham alan renklerle hatırlatmayı” amaçladığı belirtildi.



8) Tartışmayla ilgili kim ne dedi?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından Kadıköy ile Üsküdar arasında bulunan bir ana yolun eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak İBB’ye duvar peyzajı eleştirisi yöneltti.

Burası Güney Afrika'da bir banliyo mahallesi ya da ana arterde olmayan bir duvar olsaydı sorun yoktu. Fakat burası Kadıköy Üsküdar arasındaki ana yol. Buradan her gün milyonlarca insan geçiyor. Keşke yeşili, renk renk çiçekleri görmeye devam etselerdi. İnsan üzülmeden edemiyor. pic.twitter.com/7JaT1ZP7Xl — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) October 8, 2020

Türkmen’e yanıt veren İBB Sözcüsü Ongun ise, şu ifadeleri kullandı: