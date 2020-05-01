8 ünlü tenisçi, 8 süper modelle karşı karşıya gelecek

Maria Sharapova, Serena Williams, Madison Keys, Kevin Anderson gibi dünyaca ünlü tenis şampiyonları, corona virüsü ile mücadele kapsamında, 3 Mayıs Pazar günü Gigi Hadid, Karlie Kloss ve Hailey Bieber gibi ünlü modellerle karşı karşıya gelip, tenis oynayacak.

Gigi Hadid Serena Williams’a karşı, Hailey Baldwin Bieber Naomi Osaka, Venüs Williams DeAndre Hopkins’e, Maria Sharapova Karlie Kloss’a karşı… Nasıl mı? 3 Mayıs Pazar günü dünyaca ünlü 8 efsane tenisçi, 8 ünlü isimle karşı karşıya gelerek tenis maçı yapacak.

Mario Tennis Aces oyun dünyasına girip Nintendo Switch konsollarıyla turnuva performansı gösterecek olan ünlü tenisçiler online olarak ‘Stay at Home Slam’ isimli bu sanal tenis etkinliğinde yer alacak. Ünlü modeller Karlie Kloss, Hailey Bieber ve Gigi Hadid de evlerinden turnuvaya katılacak. Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvada katılımcılara seçtikleri hayır kuruluşuna bağış yapmaları için 25 bin dolar verilecek. Turnuvanın kazanlanlarına ise 1 milyon dolar daha bağış sağlanacak.