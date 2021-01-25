8 yıl komada kalan Zişan’ın daha fazlasına gücü yetmedi

Konya’da 8 yıl önce ailece geçirdikleri kazada yaralanan ve o günden beri yoğun bakıma alınan Zişan yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı Baba, “8 yıl boyunca kızımın bir gün hastaneden yürüyerek çıkacağı umuduyla yaşadık. Kızımın soğuk bedenini teslim aldık. Kızım faili meçhul kalmasın” dedi.

Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 günü sağ şeritten önlerine geçip, dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen tankere çarptı.

Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, 11 yaşındaki İkbal ve 16 yaşındaki Eren yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Yoğun bakımda 8 yıldır yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.





ZİŞAN’IN KALBİ DURMUŞ



Tanker kazadan sonra sır oldu. Farları yanmıyordu, plakası da belirlenemedi. Failin 8 yıldır bulunamadığını belirten acılı baba Murat Ali Can, yaşadıklarını şöyle anlattı:

”Oğlum Eren’in tedavi için Konya’ya hastaneye götürmüştüm. Yanımızda diğer 2 çocuğumuz da vardı. Ilgın’a dönerken Kadınhanı yakınlarında, normal hızla seyir halindeydik. Zaten yol yapım çalışması olduğu için yüksek hızla gitmek imkansızdı. Ben sol şeritte giderken, sağ şeritte farı yanmadan bir sulama tankeri aniden önümüze geçip, geçişi olmayan bir bölümde sola Konya istikametine dönmek istedi. Kaçacak yerim olmadığı için bende aracımla sulama tankerinin arka tekerlerine vurdum. Bu da yetmezmiş gibi tanker, bir de geri geri gelerek bizi çiğnedi. Tanker, yeniden Konya istikametine döndü. Kızımız Zişan Can kaza esnasında vefat etmiş.

KAYITLARDA İKİ ARAÇ DA GÖRÜNMÜYOR

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayata döndürmüşler ve tekrar vefat etmiş. Yine doktorlar tarafından hayata geri döndürülmüş. Bizim kazayla ilgili çelişkiler var. Savcılık Afyonkarahisar yolundaki Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’ne ait kamera kayıtlarını istedi. İlk önce Ankara kara yolundaki kayıtlar gönderildi. Savcılık yeniden istedi. Bu kez Afyonkarahisar kara yolundaki kayıtlar geldi; ancak ne benim araç ne de tankerin o yoldan geçtiğine dair kayıtlara rastlanılmadı.”

‘ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM’

Kazadan itibaren hukuki mücadelesini sürdürdüğünü ve olayın peşini bırakmayacağını belirten Can, ”İstanbulun nüfusu 15 milyon, yabancı uyruklu bir kişi öldürüldüğünde zanlıyı 4 günde buldular. Bizim kameranın altından geçtiğimiz yerler belli. 2 milyon nüfuslu Konya’da bulunamıyor. Bize Allah rızası için yardım edin” dedi.

‘KIZIMIN YÜRÜYEREK ÇIKACAĞI UMUDUYLA YAŞADIK’

Konya’da 8 yıl önce ailece geçirdikleri kazada yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tutulan kızı Zişan Can’ı 14 Ocak’ta kaybeden Murat Ali Can, 8 yıldır kızının bir gün hastaneden yürüyecek çıkabileceği umuduyla yaşadıklarını söyledi.

Murat Ali Can h8 yıllık hastane sürecini şöyle anlattı:

”Biz Ilgın’da oturuyoruz. Kızım da Konya’da Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Haftada 4 veya 5 gün hastaneye gidip kızımızı görmeye çalışıyorduk. Yoğun bakımda olduğu için de belirli saatlerde görebiliyorduk.

Hem ilçede oturduğumuzdan hem de oğlum Eren Can engelli. Onu yalnız bırakamıyoruz veya erken saatlerde uyandırdığımızda oğlum rahatsız oluyordu. O yüzden hastaneye gidip gelmekte çok zorluklar çektik. Bu zorlukları kelimelerle anlatmak mümkün değil.

Evlat, hastaneye koyup gelemiyorsun. Aklın sürekli orada kalıyor. Evlat acısı, anne, baba ve kardeş acısından daha zor. Rabbim kimseye yaşatmasın. Kızım cihazlara bağlı olarak yaşıyordu. Yaşamını yitirene kadar da 8 yıl boyunca kızımın bir gün hastaneden yürüyerek çıkacağı umuduyla yaşadık. Ama takdiri ilahi buymuş’.’

Kızımın soğuk bedenini çarşamba günü hastaneden teslim aldık. Bu olay faili meçhul olarak kalmasın. Yetkililerden ricam bir an önce sürücünün bulunmasıdır. Sizlerin de evladı var. Bunu yapan insanlar dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesinler. Bu konuda bize yardımcı olmalarını talep ediyorum’.’

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