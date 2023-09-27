5 yılda 80 bin kilometre katetti, 50 astronotun fotoğrafını çekti

Alman fotoğraf sanatçısı Christoph Otto, 5 yılda 80 bin kilometre yol katederek 50 astronotla röportaj yaptı ve fotoğraflarını çekti.

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Alman fotoğraf sanatçısı Christoph Otto, 5 yılda 80 bin kilometre yol katederek 50 astronotla röportaj yaptı ve fotoğraflarını çekti.

Otto, 2018 yılında Alman astronot Alexander Gerst ile tanışarak bu projeye başladı. Gerst’in uzaya gitmeye hazırlandığı sırada diğer astronotlarla da görüşen Otto, 5 yıllık süreçte 50 astronotla röportaj yaptı ve fotoğraflarını çekti.

Uzay Kaşifleri Derneği tarafından 34’üncüsü düzenlenen Planetary Congress’e katılmak üzere Bursa’ya gelen Otto, astronotlarla yaptığı röportajlarda, uzay yolculuğunun insana nasıl bir bakış açısı kazandırdığını öğrendiğini söyledi.

Otto, “5 sene önce Houston’da Alexander Gerst’in uzaya gitmeye hazırlandığı sırada diğer astronotlarla tanıştım. Onlara ‘Uzaya çıktığınızda ne hissettiniz?’ diye sorduğumda aldığım cevap karşısında titredim. Bana ‘Dünyaya baktığımız zaman ne kadar etkileyici olduğunu görüyoruz. Aslında bunu zihinlerimizle bilsek de uzay deneyimleri bize bunu tüm vücudumuzda hissettirdi’ diyorlar. İnsanoğlunun burada kavga etmemesi gerektiğini, herkesin bir bütünlük içinde oluştuğunu, dünya ile insanların tüm bu oluşumun sadece bir organizması olduğunu öğrendim. Beni etkileyen bir başka şey de Uluslararası Uzay İstasyonu’nda tüm milletlerin olması. Oraya giden astronotların hepsi bir arkadaş gibi, bütün gibi görevlerini birlikte yapıyor” diye konuştu.

Otto, projenin bir sergi ve kitap olarak da yayınlanacağını söyledi.