80 kiloluk dev balığın kilosu 50 liradan satışta

Erzincan'da yakalanan 80 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgâhta satışa sunuldu.

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Esnaf Sinan Atasever dev Turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlar da 80 kilo, 1 metre 50 santim uzunluğunda olan balığı büyük bir ilgiyle izledi.

Vatandaşlardan Orhan Bedir, “Bu balığı yazın yakalamanız imkânsız. Son bir iki ay içinde böyle 75-80 kilo ağırlığında balıklar getiriyor arkadaşlar. Geçimlerini balıkları satarak bu şekilde sağlıyorlar” dedi.

Esnaf Sinan Atasever ise, “Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok. 500 kiloya kadar çıkıyor. Geçen senelerde böyle balıklar gelmiyordu. Bu yıl geliyor” diye konuştu.

Turna balığının kilosu 50 liradan satışa sunuldu. (İHA)



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