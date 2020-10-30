80 yaşındaki ressam Londra ve Paris’te sergi açmaya hazırlanıyor

Bodrum'da yaşayan 80 yaşındaki ressam Aysel Gökmen, yaptığı resimlerle sanatseverleri hayran bırakıyor. Birçok uluslararası sanat galerisinde eserleri bulunan ve evini bir sanat müzesi haline getiren Gökmen, pandemiden sonra Londra ve Paris'te sergi açmayı planlıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk ve iki torun sahibi 80 yaşındaki Aysel Gökmen sanat yaşamındaki 70. Yılında yaşadığı evi sanat galerisi haline çevirdi.

6 YAŞINDA ÇİZMEYE BAŞLADI 10 YAŞINDA İLK SERGİSİNİ AÇTI

Altı yaşlarında resim çizmeye başlayan ve ilkokuldaki resim yarışmalarında birincilik alarak 10 yaşında ilk sergisini açan Gökmen bugüne kadar 19 karma ve 26 kişisel resim sergisi açtı.

Eserleri uluslar arası sanat galerilerinde ve koleksiyonlarında yer alan Gökmen 23 yaşında iken çizdiği “Benim” isimli tablosunun önünde SÖZCÜ' ye sanat yaşamını anlattı.

13. YÜZYIL USTALARINDAN ETKİLENDİM

13. yüzyıl resim sanatının ustalarından Bondone, Raffaello ve Pisanolello ‘dan etkilendiğini ve çoğunlukla eserlerini tuval üzerine döşediği sıvanın üzerinde yağlı boya ile çalışarak oluşturduğunu ve bu fresk yöntemi ile yaptığı eserlerin büyük beğeni kazanarak uluslararası sergilerde yer aldığını söyledi.

Gökmen “Fresk yöntemi ile yaptığım eserlerimin büyük bir bölümünde kadının doğal güzelliğini ve hayvanların doğal yaşamını bir araya getirdim, doğadaki en güzel canlıları buluşturdum. Kadının güzelliği ve üretkenliği doğada farklı hayvanların yaşamları ve ruhlarının büyük benzerlikler içerisinde olduğunu gördüm” diye konuştu.

ÇİZMEZSEM YAŞAYAMAM DEDİ EVİNİ SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Gökmen günde yaklaşık 7 saat resim çizdiğini ve sanat ile uğraşmanın kendisini hayata bağladığını belirterek “Bir gün değil bir saat bile çizmezsem yaşayamam. Şu anda sualtı canlılarının yaşamını anlatan “Sualtında yaşam” isimli sergimde yer alacak.

Pandemi sürecinde ise sergi açamadığım için evimi, evimin bahçesini ve odalarını sanat galerisi haline getirdim. Hem atölye çalışmalarımı sürdürüyorum hem de günün belirli saatlerinde sanatseverleri galerimde ağırlıyorum.

Sanatın yaşı ve sınır yok. Özellikle pandemi döneminde evlerinde belirli yaşın üstünde olanlar bu tür sanat çalışmaları ile hayata tutunabilirler” dedi.

LONDRA VE PARİS'TE İKİ AYRI SERGİ AÇACAK

Gökmen pandemi sürecinin atlatılmasının hemen ardından başlayacak normalleşme sürecinde Londra ve Paris'te iki sergi açmak istediğini ve bunun hazırlıklarını yaptığını belirterek “Nefes aldığım sürece fırçamdan ayrılmam mümkün değil, çizmeye boyamaya devam edeceğim” dedi.